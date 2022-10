Les Simpsons et Bob’s Burgers apparaîtront ensemble dans le spécial Halloween

L’épisode spécial Halloween de »Les Simpsons », »La Casita del Horror » réunira deux des franchises animées préférées des fans, car il a récemment été confirmé qu’ils auront une collaboration avec »Les hamburgers de Bob » dans l’épisode. Jean Robertsqui exprime Linda Belcher, a confirmé dans un tweet que son personnage apparaîtra dans le spécial de cette année.

« Linda Belcher sera dans ‘The Simpsons Treehouse of Horror XXXIII »’ peut-on lire dans le post de Roberts. Selon le synopsis officiel, l’épisode, qui sera diffusé le 30 octobre, présente un thème de livre. « Dans une trilogie basée dans les livres, le ressentiment de Marge prend une forme monstrueuse, Lisa tente de sauver la planète par le meurtre et Homer découvre qu’il n’est pas l’homme qu’il pensait être.

Les trois segments de l’épisode sont soi-disant intitulés « Lisanime », qui sera une parodie de l’anime « Death Note », « Simsonsworld », qui fait référence à la série « Westworld », et « The Pookadook », qui parodiera au film de 2014 »Le Babadook ».

Linda Belcher sera sur The Simpsons Treehouse of Horror XXXIII – John Roberts (@JohnRobertsFun)

15 octobre 2022

15 octobre 2022





» Treehouse of Horror », ou » La Casita del Terror » comme on l’appelle en Amérique latine, est connue depuis des années comme l’épisode spécial Halloween de » The Simpsons ». Chacun d’eux se compose de trois histoires qui sont présentées en segments, à l’exception de l’épisode de l’année dernière qui en comptait cinq au total. Le premier épisode thématique a été créé en 1990, et pour le moment il y a un total de 32 épisodes de »La Casita del Terror ».

Chaque épisode parodie des productions populaires ou bien connues de science-fiction, de fantasy ou d’horreur. Dans le passé, « The Simpsons » ont parodié les films « The Amityville Horror », « Night of the Living Dead » et « The Exorcist » dans des émissions spéciales précédentes. Chacun d’entre eux se déroule en dehors de la continuité régulière de la série, ils se donnent donc beaucoup de mal pour rendre les épisodes beaucoup moins réalistes.

Pour le moment, il n’y a pas beaucoup plus de détails sur les autres personnages de » Bob’s Burgers » qui apparaîtront dans » La Casita del Terror » cette année, ou comment ils influenceront chacun des segments de la spéciale. Le 33e épisode du spécial Halloween « Les Simpson » sera diffusé le 30 octobre.