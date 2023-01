La série la plus diffusée sur Disney + est The Simpsons, et ce n’est même pas proche.

Les Simpsons est la série la plus populaire sur Disney+

Obtenir les droits exclusifs de diffusion sur Les Simpsons a été un bon investissement pour Disney, la série animée bien-aimée étant l’une des offres les plus populaires sur Disney +. Selon TheWrap, a été analysée comme la série la plus demandée pour le mois de décembre à 52,75 fois supérieure à la demande moyenne des séries. C’est une tendance continue car Les Simpsons a notamment recueilli une forte audience sur Disney + depuis le lancement de la plateforme de streaming avec le programme Fox disponible en 2019.





A cette époque, les 30 premières saisons de Les Simpsons ont été mis à disposition pour le streaming. De nouveaux épisodes ont constamment été ajoutés à la plate-forme et la série continue. À partir de maintenant, les 33 dernières saisons sont disponibles. Cela permet aux fans de consulter régulièrement les nouveaux épisodes, mais il peut y avoir encore plus de fans de longue date qui passent plus de temps à regarder les épisodes passés à plusieurs reprises. Les Simpsons est une série qui a bien résisté à ses épisodes classiques avec de nombreux fans considérant les dix premières saisons comme « l’âge d’or » de la série.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le partenariat avec Disney + a également permis la réalisation de plusieurs courts métrages croisés mettant en vedette des personnages de Les Simpsons. Le court métrage Plusversaire a célébré le 2e anniversaire de Disney + avec Homer Simpson et Dingo. Les Simpsons également croisé avec Marvel pour Le Bon, le Bart et le Lokitandis que Lisa a exploré son côté obscur avec les méchants de Disney dans le plus récent Bienvenue au club. Un autre court, La Force se réveille de sa siesteplongé dans Guerres des étoiles.





Les Simpson restent populaires

Renard du 20e siècle

Les Simpsons a 33 saisons et montre maintenant des signes de ralentissement de sitôt. Il reste à voir exactement comment le spectacle se déroulera finalement, mais les personnes impliquées semblent être assez satisfaites de la façon dont les choses se passent sans aucun plan apparent pour que l’un des acteurs principaux de la voix ou des créateurs clés se retire dans un proche avenir. Mais peu importe quand ce jour arrivera, la série vivra sans aucun doute pour toujours avec sa présence en streaming.

Matt Groening a créé Les Simpsonsqui a commencé par une série de courts métrages d’animation pour Le spectacle de Tracey Ullman. La série Fox a été développée par Groening, James L. Brooks et Sam Simon. À la suite d’une famille américaine dans la ville fictive de Springfield, la série met en vedette Dan Castellaneta, Julie Kavner, Yeardley Smith, Hank Azaria, Harry Shearer et Nancy Cartwright.

Vous pouvez diffuser les 33 premières saisons de Les Simpsons sur Disney+.