Les Simpsons: Combien de temps la série peut-elle durer encore?

Depuis plus de trois décennies à l’antenne, ils nous ont fait rire, ils nous ont fait pleurer, ils nous ont fait réfléchir et partager de bons moments avec eux. C’est incroyable de penser que Les Simpsons sont sur le point d’atteindre 700 épisodes à l’antenne, restant la plus longue série animée de l’histoire de la télévision américaine.

Bien que la qualité de ses dernières saisons puisse être un sujet discutable pour les fans les plus expérimentés, la vérité est qu’ils conservent toujours leur statut d’icône de la culture populaire, ce dont il est conscient. Al Jean, producteur exécutif de la série qui a partagé quelques mots sur ce que l’avenir réserve à la famille jaune.

Aujourd’hui la première de son épisode 700, intitulé «Marger Things». Pour célébrer cette nouvelle réalisation pour la production animée, Jean a partagé quelques mots avec Variety sur l’avenir de la série, laissant entendre qu’elle pourrait ne jamais se terminer à moins que le réseau ne décide de l’annuler.

«Je ne dirais pas que c’est la fin, mais je ne sais pas jusqu’où nous pouvons aller. Tant qu’ils nous annulent ou nous redémarrent. Je suis sûr qu’après mon départ, il y aura une sorte de Simpsons sur le chemin. Il est trop omniprésent de penser qu’ils vont tout simplement disparaître », a déclaré le producteur.

Récemment, la chaîne Starz (anciennement appelée FOX) a renouvelé la série pour ses 33e et 34e saisons, ajoutant un total de 54 épisodes supplémentaires, ce qui garantira que la série resterait en ondes au moins jusqu’en 2023. Cette expansion constante a inquiété les fans sur ce que cela pourrait arriver. au cas où l’un des personnages principaux serait parti un jour.

Jean sait que même si la série prend fin bientôt, son héritage est trop grand pour être oublié trop tôt. Après tout, les fans de « The Simpsons » continuent de faire référence à leurs épisodes classiques préférés et continuent de citer leurs personnages, leur présence dans la culture populaire est donc déjà garantie depuis de nombreuses années.