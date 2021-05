Les Simpsons auraient un croisement avec Marvel dans les futurs courts métrages

Nos Plus Beaux Noëls [DVD]

Partage les joies de Noël avec Mickey, Dingo et tous leurs amis et découvre quatre courts-métrages aussi amusant les uns que les autres ! Cruella et les 101 Dalmatiens vont te donner une autre vision de Noël dans "Une Cruella de Noël", et retrouve également Tic, Tac et Donald dans un tête à tête endiablé, dans "Donald et son arbre de Noël". La magie de Noël continue avec de magnifiques histoires "Le gâteau aux noix" et "Jalousie au ski" ! Une compilation des meilleurs dessins animés qui ravira toute la famille.