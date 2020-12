« Les Simpsons »: 7 grands moments musicaux de la série

S’il y a quelque chose que les nouvelles générations auront du mal à assimiler, c’est qu’il fut un temps où « Les SimpsonsEn plus de nous faire rire aux éclats, ils ont également présenté des séquences musicales ingénieuses, certaines dans un ton parodique d’un produit de la culture populaire, mais toujours avec quelque chose à ajouter à l’intrigue de l’épisode.

Beaucoup de ces compositions étaient sous la responsabilité du compositeur Alf Clausen, qui pendant 27 ans a travaillé aux côtés de l’équipe de scénarisation pour réaliser des séquences d’époques qui feront sûrement sourire les fans vétérans qui liront cette note.

1.- Lisa c’est ton anniversaire (S3EP01)

Après Homère passera du temps dans le Hôpital psychiatrique, là il rencontre un gentil patient qui se présente comme Michael Jackson et chante même comme lui, auquel le patriarche Simpson l’inviterait chez lui.

L’agitation dans la ville à cause de l’arrivée supposée de Michael Jackson Fait oublier à tout le monde l’anniversaire de Lisa Bart J’essaierais de me racheter avec cette ballade amoureuse, qui est restée dans le cœur des fans depuis. Avec curiosité, Jackson a exprimé le personnage dans l’épisode, mais a été interdit de chanter en raison de problèmes avec ses représentants, ils ont donc dû recourir à un imitateur. Étrangement, il n’y avait aucun problème pour lui pour écrire la mélodie.

2.- « Voir mon meilleur! » (S6EP20)

M. Burns joue dans l’un des moments les plus dramatisés de toute la série avec un numéro plein d’esprit qui imite / parodie « Soit mon invité » de « La belle et la Bête».

Après avoir volé une portée de chiots lévriers, le milliardaire diabolique envisage de les transformer en smoking sur mesure en utilisant leur peau. Ce serait alors qu’il montrerait sa collection exotique de vêtements fabriqués avec des animaux rares ou en voie de disparition.

3.- «We do (The Stonecutters Song)» (S6EP12)

Homer est accepté dans une mystérieuse organisation secrète de la ville, qui n’a que peu ou rien à voir avec les connaissances et plus encore sur la consommation de bière et le ping-pong.

Dans l’une de leurs réunions, ils chantent cette chanson dans laquelle ils se vantent de tous leurs exploits, de renverser des gouvernements, d’attribuer un prix à Oscar ou d’avoir détruit le Atlantis. Assez vantard pour une foule de fête.

4.- « Qui a besoin du Kwik-E-Mart? » (S5EP13)

L’Apu désormais éliminé jouerait dans ce drôle de moment où, après avoir perdu son emploi dans le mini super, les Simpsons lui offriraient l’asile chez eux. En guise de remerciement, il chante cet hymne initialement joyeux dans lequel il est soulagé de ne plus y travailler, seulement pour révéler qu’il lui manque profondément.

5.-Heureux comme nous sommes (S8EP13)

Bobines Shary est une nounou britannique qui, dans le plus pur style de Mary Poppins, il essaierait d’améliorer la vie de la famille jaune, pour se rendre compte que c’est une tâche complètement impossible.

Les membres de la famille chercheraient à lui remonter le moral dans cet hommage de «La vie que je mène«Dans lequel ils lui expliqueraient que c’est dans leur nature d’avoir une existence misérable et, curieusement, ils sont heureux ainsi.

6.-Sous la mer (S6EP09)

Quand Homer est accusé à tort de harceler un étudiant, la famille se retrouve dans un puits dont il ne semble pas y avoir d’issue. Mais le père de famille a une solution irréaliste et brillante: aller vivre sous la mer, en imitant parfaitement le thème classique de «La petite Sirène».

7.-Nous mettons le ressort sur Springfield (S8EP05)

Après avoir détruit une gargouille dans un ancien manoir, Bart doit rembourser sa dette en travaillant pour une femme plus âgée qui dirige la seule maison burlesque de la ville, ce qui provoquerait l’indignation Margarine et d’autres membres de l’Église.

Pour les convaincre qu’elles n’offrent que du plaisir sain sans blesser personne, les filles locales chantent cette chanson amusante dans le style pur can can, montrant qu’elles offrent la saveur dont la ville a besoin.