Les Simpson prédisent la fin du monde pour le 20 janvier 2021

2020 a été l’une des plus catastrophiques de l’histoire en raison de la pandémie de Coronavirus, où nos vies ont complètement changé, nous amenant à nous comporter d’une manière que nous n’aurions jamais pu imaginer. En plus de cela, nous devons vivre dans un monde où Les Simpsons ont déjà montré plus d’une fois qu’ils avaient la capacité de prédire divers événements, que ce soit quelque chose de bon ou de mauvais, comme ce qui peut arriver Décembre de cette année.

Selon de nombreux utilisateurs, la famille la plus célèbre d’Amérique a également prédit le triomphe du démocrate Joe Biden à propos du républicain Donald Trump, bien que la vidéo diffusée date de 2012, lorsque Barack Obama a été réélu de Mitt Romney. De la même manière, il y a ceux qui croient que cela peut être assimilé à ce qui s’est passé la semaine dernière. Ce jour désigné sera le jour où Biden prendra ses fonctions, avec son vice-président Kamala Harris.

A cette occasion, nous apportons le dernière prédiction connue de ‘The Simpsons’, ce qui n’est pas du tout agréable: dernier spécial Halloween, ‘Little House of Horror 31’ (Épisode 4 de la saison 32)Homère doit aller voter aux dernières élections présidentielles, mais il s’endort dans la cour de sa maison. Sa décision de ne pas aller voter a de terribles conséquences, car lorsque le nouveau président arrive, le 20 janvier 2021, les rues sont totalement détruites. Regardez la vidéo de la scène!







Ils voient des machines chargées de tout détruire, Lenny, Carl et le Mole Man avec masque sur leurs visages, montrant que COVID-19 continuera pendant au moins une fois de plus. Cette spéciale d’Halloween a été créée le 1er novembre, et c’est une métaphore claire de ce qui peut arriver si les habitants ne votent pas, car aux États-Unis, ce n’est pas obligatoire. Croyez ou éclatez, l’émission de télévision a prédit des situations qui se sont réalisées, et certaines tragédies, comme le Coronavirus et le Attaque des tours jumelles.

Théories de « La fin du monde » c’est quelque chose dont on parle depuis des décennies. Ces derniers temps, celui dont on se souvient le plus est 2012, lorsque les Mayas ont dit que le monde se terminerait le 21 décembre 2012, mais il y a la version selon laquelle cela a été mal lu et en fait ça peut arriver en 2021, et c’est pourquoi la relation entre cette version et cette prédiction de ‘Les Simpsons’ a attiré l’attention de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux.