Les Simpson parodient Bridgerton dans le clip final de la saison

Les Simpsons approche rapidement de sa finale pour la saison 33, et un nouveau clip donne un aperçu de ce qui va arriver. L’épisode, sous-titré « Poorhouse Rock », comprend une intrigue secondaire des femmes de Springfield obsédées par Tunneltonla version de l’émission de la série à succès Netflix Bridgerton. Le clip, qui a fait ses débuts par TVLine, peut maintenant être visionné ci-dessous.

« Les dames de Springfield ont passé un moment merveilleux à voyager à une époque où l’Angleterre était remplie de jeunes filles éligibles en corsets courtisées par des mecs multiraciaux chauds avec des abdos durs », explique un narrateur comme Tunnelton joue à la télévision.

« L’écriture de cette émission est incroyable », plaisante Marge. « Les hommes peuvent avoir des muscles sur leur poitrine maintenant? »

Bien sûr, les autres membres de la famille auront leurs propres événements pendant que Marge est prise dans le Tunnelton fièvre avec les autres dames de la ville de Sprinfgield. Dans l’épisode, l’intrigue principale suit Bart lorsqu’il humilie Homer à l’église, obligeant Homer à finalement apprendre à son fils « à admirer son père – jusqu’à ce qu’une visite d’un concierge chantant magique change tout ce qu’ils pensaient savoir ». L’invité spécial Hugh Jackman fournit la voix du concierge et Robert Reich s’exprimera pour une apparition spéciale.

Les Simpson restent dans les parages







La saison 34 est venue dans le cadre d’un renouvellement de 2 saisons comme Les Simpsons continue de marquer l’histoire en tant que l’une des émissions de télévision les plus anciennes. La série est diffusée depuis plus de trois décennies après sa première en 1989, bien que les personnages aient d’abord existé dans des courts métrages d’animation joués sur Le spectacle de Tracey Ullman. L’équipe de l’émission n’a toujours pas l’intention de s’arrêter de si tôt, et compte tenu de la popularité continue de la série, il semble que la famille animée sera là pendant un certain temps encore.

« C’est un plaisir sincère d’annoncer les collectes des saisons 33 et 34 pour Les Simpsons. Nous continuons d’espérer qu’ils finiront par réussir », a déclaré Charlie Collier, PDG de Fox Entertainment, dans un communiqué au moment du renouvellement. « Profond respect et félicitations à Matt, Jim, Al et les nombreux autres merveilleux partenaires qui travaillent très dur pour enfin élever Le spectacle de Tracey Ullman. Comme on dit, « la pratique rend parfait ».

Dana Walden, présidente du divertissement, Walt Disney Television, a ajouté : « Original, brillant, outrageusement drôle, prophétique… il n’y a pas assez d’adjectifs positifs pour décrire cette comédie géniale qui continue de divertir les téléspectateurs de tous âges. Jim Brooks, Matt Groening et Al Jean dirige une équipe de stars qui tiennent la barre si haute pour elles-mêmes et la dépassent à chaque épisode spectaculaire. Au nom de tout le monde dans notre studio et des millions de fans de Les Simpsons partout dans le monde, je tiens à remercier nos merveilleux partenaires de Fox pour avoir fait de cette journée une journée vraiment formidable.

La finale de la saison 34 de Les Simpsons sera présenté en première le 22 mai 2022 sur Fox. Pour en savoir plus, les fans peuvent regarder chaque épisode de toutes les saisons précédentes en streaming sur Disney+.





