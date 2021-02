Les Simpson ont prédit le voyage scandaleux de Ted Cruz à Cancun

Le célèbre sénateur républicain du Texas, Ted Cruz, a joué dans une controverse publique parce que a été vu dans un avion en direction de Cancun de passer quelques jours de congé avec sa famille, tandis que l’État qu’il représente lutte contre une tempête de neige historique qui a laissé des millions de personnes sans services de base. La situation a scandalisé les Texans et a également été comparée à un épisode des Simpsons. Ils l’ont prédit il y a 28 ans!

La nouvelle a été confirmée par le journaliste David Shuste et cela a généré un grand mécontentement pour le moment inopportun que le sénateur a choisi de prendre des vacances. Actuellement, 2,7 millions de foyers sont sans chauffage, manque de courant coupé l’alimentation en eau et la crise a poussé à l’extrême la capacité des hôpitaux à traiter les patients atteints de coronavirus. « De toute évidence, c’était une erreur et avec le recul je ne l’aurais pas fait. Je comprends pourquoi les gens sont contrariés. »il a dit aux journalistes, selon NBC.

Juste confirmé @SenTedCruz et sa famille s’est envolée pour Cancun ce soir pendant quelques jours dans une station qu’ils ont déjà visitée. Cruz semble croire qu’il n’y a pas grand-chose à faire au Texas pour les millions de compatriotes texans qui restent sans électricité / eau et sont littéralement gelés. pic.twitter.com/6nPiVWtdxe – David Shuster (@DavidShuster)

Les Simpson prédisent un scandale sur le voyage de Ted Cruz à Cancun

Les réseaux sociaux ont commencé à réagir et des mèmes sont apparus parmi les opinions comparer ce qui s’est passé avec l’épisode des Simpsons à partir de la saison 4 appelé Marge dans les chaînes. Là Sprinfield connaît une épidémie de grippe et Le maire Diamond fait une déclaration très préoccupée, mais on découvre qu’il est en fait en vacances à Les Bahamas. L’épisode diffusé 6 mai 1993 et il est plus actuel que jamais.

En décembre, un autre politicien américain a été comparé au maire excentrique de la série animée. Steve Adler, un major d’Austin, a prononcé un discours demandant aux gens de respecter les directives relatives au coronavirus et de rester à la maison, mais au moment de l’annonce, il était en vacances au Mexique.

Cruz a une longue carrière politique dans la cinquantaine, où il a dû prendre des positions controversées sur certaines questions qui divisaient la société américaine. L’un d’eux était pendant la campagne de 2018 lorsqu’il a défendu le port d’armes dans l’État du Texas.

Le sénateur est un fan reconnu de la famille jaune et l’a même utilisé en 2018 pour une analogie politique. « Je pense que les démocrates sont le parti de Lisa Simpson, et que les républicains sont heureusement le parti de Homer et Bart et Maggie et Marge », a-t-il exprimé. Al Jean, scénariste de la série, a répondu rapidement sur Twitter et a déclaré: «Ted Cruz dit que Maggie Simpson voterait pour lui. Je pense que Ted est celui qui pourrait utiliser une sucette dans sa bouche. «