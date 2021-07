Les Simpson ont prédit le voyage de Richard Branson dans l’espace en 2008.

Comme nous l’avons vu au cours des deux dernières années, Les Simpsons ont une capacité étrange à prédire apparemment l’avenir. Qu’il s’agisse du virus Ebola ou de l’ascension de la carrière politique de Donald Trump, Matt Groening et son équipe semblent en quelque sorte capables d’envisager l’avenir avec une certaine certitude, comme on le voit ici.

Quelques heures à peine avant que 30 millions d’hommes, de femmes et d’enfants anglais n’aient le cœur brisé lors de la finale de l’Euro 2020, Branson était à 53 milles au-dessus de la terre alors que lui et quelques chanceux s’aventuraient dans l’espace. C’était le premier voyage de passagers de Virgin Galactic en dehors de l’atmosphère et un énorme pas en avant pour les voyages spatiaux commerciaux. Vous pouvez tout lire sur le voyage de Branson dans l’espace ici.

La photo partagée par Aditya montre une image fixe de l’épisode de la saison 20 « The Burns and the Bees », qui a été diffusé pour la première fois il y a près de 13 ans en 2008. Par coïncidence, le rival milliardaire de Branson, Jeff Bezos, figurait dans l’épisode, créant une autre connexion effrayante alors dans une course pour devenir le premier milliardaire dans l’espace.