Serrez vos chapeaux en papier d’aluminium et faites vos valises si vous habitez sur la côte est des États-Unis, car si l’histoire le voulait, une autre prédiction des Simpson est sur le point de se réaliser.

Un volcan sur l’île de La Palma, dans les îles Canaries, est en éruption depuis huit semaines consécutives, à partir du 19 septembre, faisant craindre des inondations catastrophiques.

Des craintes ont été suscitées à propos du volcan et d’un tsunami potentiel qui, selon certains, se produira en raison de l’éruption.

Pour ajouter l’insulte à l’injure, une émission qui prédit historiquement les catastrophes naturelles et sociétales (en vous regardant, Trump) aurait pu prédire « l’échec catastrophique de son flanc ouest ».

Les Simpson ont-ils prédit l’éruption volcanique de La Palma ?

Le 16 mars 2003, les Simpson ont diffusé l’épisode « CE D’oh », où Homer et Bart Simpson libèrent un oiseau d’une cage et lui disent de voler vers les îles Canaries.

La conclusion de la blague était que l’oiseau ne savait pas où se trouvaient les îles Canaries, alors il est revenu et a fait le tour du globe pour les chercher, révélant les îles avant de repartir.

Le seul problème est que l’île de La Palma manquait le flanc ouest que tout le monde craignait qu’il ne s’effondre dans l’océan et provoque le tsunami.

Reste à savoir s’il s’agit ou non d’une coïncidence – peut-être qu’ils l’ont juste rendu un peu plus caricatural en gribouillant les lignes, ou peut-être que les écrivains ont lu l’étude et étaient là pour la panique du tsunami et ont décidé de l’inclure.

Mais il y a eu un autre épisode des Simpsons que les gens ont déterré afin de réaliser leurs prophéties selon lesquelles le méga-tsunami serait bientôt en route.

Un an après la sortie de cet épisode, ils ont sorti l’épisode « Elle avait l’habitude d’être ma fille » le 5 décembre 2004, où le personnage Chloe Talbot a rapporté une éruption volcanique, qui lui a presque coûté la vie avant d’être sauvé.

Étant donné que le volcan Cumbre Viejo est étroitement surveillé par tout le monde, y compris les informations locales, les gens ont remarqué une similitude entre le personnage de Talbot et une journaliste d’Antena3TV, Susanna Griso, qui a couvert l’éruption volcanique de La Palma.

C’était la dernière goutte dont les gens avaient besoin pour passer en mode panique et se déplacer vers l’ouest – mais ne vous inquiétez pas, pour ceux d’entre nous qui sont partis, tout ira parfaitement bien.

Les scientifiques se sont demandé si l’éruption volcanique avait causé des inondations.

Il était une fois, un couple de chercheurs a publié un article scientifique dans la revue Geophysical Research Letters en 2001, affirmant qu’une éruption volcanique pourrait entraîner des inondations massives.

« Les preuves géologiques suggèrent que lors d’une future éruption », ont écrit les auteurs Steven N. Ward et Simon Day, « le volcan Cumbre Vieja sur l’île de La Palma pourrait connaître une défaillance catastrophique de son flanc ouest, laissant tomber 150 à 500 km3 de roche dans le mer. »

À la suite de la « défaillance catastrophique de son flanc ouest », la catastrophe qui en résulterait serait une vague de la taille d’un tsunami qui « traverserait tout le bassin atlantique » et atteindrait plus de 100 pieds de haut et frapperait la côte est des États-Unis.

Heureusement, un autre scientifique du nom de George Pararas-Carayannis a réfuté ces affirmations en 2002.

« Les ruptures massives des flancs des stratovolcans insulaires sont des phénomènes extrêmement rares et aucun ne s’est produit dans l’histoire enregistrée », explique Pararas-Carayannis. « Des études récentes de modélisation numérique . . . ont été basées sur des hypothèses incorrectes d’instabilité de la pente des îles volcaniques, des dimensions de la source, de la vitesse de rupture et des mécanismes de couplage du tsunami.

Le National Tsunami Warning Center a répété à plusieurs reprises à tout le monde qu’il n’y avait rien à craindre en ce moment et qu’il y avait beaucoup de désinformation dans l’étude de 2001.

L’US Geological Survey a dit à peu près la même chose, et que « l’hypothèse du ‘méga-tsunami’ des îles Canaries ne transporte pas d’eau. » (Bon.)

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.