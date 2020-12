Les Simpson ont-ils prédit le scandale du verrouillage de Covid-19?

Ajoutez celui-ci sous Choses Les Simpsons Avoir prédit étrangement.

La série de dessins animés de longue date a la réputation de prédire étrangement l’avenir, en particulier en ce qui concerne les événements de la culture pop et de l’histoire du monde.

La dernière prédiction qui a totalement effrayé les fans a à voir avec le scandale du verrouillage du Texas impliquant le maire d’Austin, Steve Adler.

Fait Les Simpsons prédire le scandale du verrouillage du COVID-19?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la controverse de Steve Adler, ainsi que sur le 1993 Les Simpsons épisode qui a apparemment prédit l’avenir.

Steve Adler, maire d’Austin, a exhorté les gens à rester chez eux au milieu de la flambée des cas de coronavirus au Texas.

Alors que le nombre de cas de coronavirus continue d’augmenter à travers le pays, Steve Adler, le maire d’Austin, a dit aux habitants de la ville de rester à la maison pour arrêter la propagation du virus.

«Nous devons rester à la maison si vous le pouvez», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Facebook en novembre. « Ce n’est pas le moment de se détendre. Nous allons regarder de très près. Nous devrons peut-être fermer les portes si nous ne faisons pas attention. »

Cela semble légitime, non?

Il y a cependant un gros problème: Adler a enregistré la vidéo alors qu’il était en vacances au Mexique avec huit autres personnes.

À l’origine, Adler a déclaré qu’il n’avait rien fait de mal, mais après avoir reçu une réaction violente pour son message hypocrite aux habitants de sa ville, il a apparemment changé de conscience à ce sujet:

L’article continue ci-dessous

«Je ne voyagerais pas maintenant, je ne voyagerais pas pour Thanksgiving ni pour Noël. Mais je crains que ce voyage, même ayant eu lieu pendant une période plus sûre, puisse être utilisé par certains pour justifier un comportement à risque. Rétrospectivement, et même s’il n’a violé aucun ordre, il a donné un mauvais exemple dont je m’excuse. «

Adler a également assisté au mariage de sa fille plus tôt en novembre, alors que l’État du Texas était soumis aux directives COVID de l’étape 3, qui interdisent les rassemblements de plus de 10 personnes. Le mariage avait plus de 20 invités présents.

L’épisode des Simpsons «Marge in Chains» a apparemment prédit le scandale.

Le spectacle a la réputation de prédire les événements futurs, et ce n’est pas différent. Dans l’épisode «Marge in Chains», diffusé à l’origine en 1993, le maire de Quimby passe secrètement des vacances alors que la ville de Springfield connaît une terrible épidémie de grippe.

Le maire Quimby s’adresse à la ville dans une émission télévisée où il porte apparemment un costume, disant: « En raison de l’épidémie, j’ai annulé mes vacances aux Bahamas. »

Mais après que la caméra se soit éloignée de son émission, les téléspectateurs peuvent voir qu’il porte un maillot de bain et qu’il est, en effet, toujours en vacances.

Les utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à souligner les similitudes entre le maire Quimby et le maire Adler.

«Hé regarde, c’est le maire de @ austintexasgov! Qui savait que Steve Adler avait réussi sur les Simpsons? un utilisateur de médias sociaux a écrit, tandis qu’un autre a dit: « Steve Adler, qu’est-ce qui donne? »

Quels autres événements les Simpsons ont-ils prédit?

Certains théoriciens du complot croient que Les Simpsons a prédit l’incendie de Notre-Dame de 2017, ainsi que le 11 septembre.

Les Simpsons a également prédit de manière effrayante en 2000 que Donald Trump deviendrait un jour président.

Dans un épisode intitulé «Bart to the Future», Lisa est présidente et tente de «reconstruire l’économie» après que Donald Trump l’ait ruinée alors qu’il était président.

« Ce dont nous avions besoin, c’était que Lisa ait des problèmes au-delà de sa résolution, que tout se soit déroulé aussi mal que possible, et c’est pourquoi nous avons eu Trump à la présidence avant elle », a déclaré l’écrivain Dan Greaney.

Même si vous n’êtes pas du genre à croire aux théories du complot sur Internet, il est indéniable que Les Simpsons a été terriblement précis en ce qui concerne les événements monumentaux de l’histoire.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.