Les Simpson l’ont encore fait: les propriétaires locaux attrapent un voleur et … IL Y A UNE TABLE!

Ce 26 janvier, une vidéo a commencé à circuler sur Twitter dans laquelle il est montré comment les propriétaires d’une entreprise, du quartier de Jalisco à Tonala, ont puni un homme qui a été surpris en train de voler de la marchandise.

L’incident s’est produit le 6 janvier dans la nuit, comme le montre la vidéo capturée par une caméra de sécurité locale. Quand il a été rendu public, rapidement il a été comparé à une scène mythique des Simpsons.

Après avoir découvert que le voleur commettait ses méfaits, les propriétaires des locaux commerciaux ont décidé d’appliquer une punition très sévère à l’homme. Ils baisseront son pantalon et lui donneront une leçon qu’il n’oubliera jamais. Résumons-le en deux mots: il y a une table!







Oui, comme on dit. Les victimes du vol manqué ont décidé de rendre justice de leur propre main et de punir le délinquant avec des coups de couteau. Ils ont littéralement baissé son pantalon et lui ont donné une fessée avec une planche de bois.

Le voleur a été puni pendant plusieurs secondes et dans la vidéo, vous pouvez voir sa souffrance, mais les propriétaires des lieux semblent n’avoir aucune pitié pour lui. Même à la fin de la série de tablazos, l’un d’eux semble l’avertir pour qu’il n’essaye plus jamais de les jouer avec eux. Cependant, ils l’ont finalement laissé partir sans impliquer la police.

Beaucoup de gens pensent que ce que les propriétaires d’entreprise ont fait était correct, bien que beaucoup d’autres aient soutenu qu’ils ne devraient pas rendre justice de leur propre main, mais qu’ils auraient dû appeler les autorités. Avez-vous fait la bonne chose pour vous?