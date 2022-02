Les Simpson l’ont encore fait : ils ont prédit le conflit entre la Russie et l’Ukraine

CURIOSITÉS

Les SimpsonsEn plus de divertir des milliers de personnes à travers le monde, ils sont réputés pour « prédire » certains événements de l’histoire. C’était maintenant l’heure de la confrontation entre la Russie et l’Ukraine. Découvrez quel était l’épisode et comment ils l’ont capturé.

©IMDBLa famille Simpson.

Les années passent, mais Les Simpsonsc’est toujours cette série animée que l’on continue de choisir de regarder. Que ce soit de la télévision ou d’une plateforme de streaming, la famille jaune est charmante et drôle pour des milliers de téléspectateurs à travers le monde. Cependant, ces derniers temps, cette bande est devenue célèbre en tant que grand prophète. En effet, certains de ses épisodes dépassent la fiction et deviennent de véritables événements.

Plusieurs fois que Les Simpsons Ils ont dépeint un événement qui s’est produit plus tard dans la réalité, c’étaient des choses amusantes, mais ils avaient aussi des événements importants et dangereux. En fait, la dernière qu’ils ont réussi à prédire tombe dans ce groupe puisqu’elle est considérée comme une catastrophe et que le monde a commencé à la classer comme la Troisième Guerre mondiale. C’est la confrontation entre la Russie et l’Ukraine, qui a commencé il y a plus de 24 heures.

Avec 33 saisons à son actif, il est parfois difficile de remonter le temps et de trouver les épisodes exacts où Les Simpsons Ils ont énoncé un fait. Cependant, il y a toujours un fan qui l’obtient et cette fois, il a dû remonter à mars 1998. C’est cette année-là que le chapitre qui a été nommé mon cher capitaine simpson a été transmis. Dans cette partie de l’histoire, Homer est montré provoquant un conflit international en tombant dans les eaux russes.

Après cet incident, la Russie tente de restaurer l’Union soviétique avec la récupération de certains territoires, dont l’Ukraine et une invasion de ce pays. A tel point qu’au rappel de ce chapitre l’un des animateurs de la série a déclaré : « C’est très triste de dire que ce n’était pas difficile à prévoir”. Incontestablement, les créateurs de la famille jaune sont bien informés sur l’histoire de l’humanité et utilisent leur production pour saisir les faits.

De même, il convient de noter que le récit officiel de Les Simpsons sur Twitter, il a publié une illustration pour montrer son soutien à l’Ukraine. Sur la photographie, on voit les cinq membres de la famille principale, tous tenant un drapeau aux couleurs du pays attaqué. Pour accompagner la carte postale, ils n’ont écrit aucune dédicace, seulement un hashtag avec le nom de la série et le pays qu’ils soutiennent.

