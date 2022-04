Les Simpson : le secret des cheveux de Marge

in

Curiosités

La série, diffusée depuis plus de trente ans, est visible dans son intégralité via Star+. Nous vous racontons l’un des détails les plus curieux de la mère de la famille jaune.

©IMDBLa série vient de lancer sa 33e saison sur Star+.

Tous les personnages de Les Simpsons ils ont quelque chose qui les caractérise, qui les distingue des autres. Vous pouvez penser à la créativité de Bart causer des ennuis, La capacité de Lisa à jouer du saxo ou l’impossibilité de maggie de parler. Quand des parents de la famille springfield il s’agit, il y a des détails dans leur tête qui sont devenus leurs éléments caractéristiques : pour Homère les deux cheveux qu’il a seulement, pour marge cheveux bleus.

L’histoire derrière la couleur des cheveux de marge dans Les Simpsons remonte à sa jeunesse, et ce secret a été révélé dans l’un des nombreux épisodes que vous pouvez voir sur Étoile+, où en est la série complète depuis son débarquement en Amérique Latine. Dans la cinquième saison, c’était Homère celui qui s’est chargé de révéler cette intimité de sa femme, qui est entré dans l’histoire pour avoir donné une réponse aux fans sur une question qu’ils se sont toujours posée : pourquoi a-t-il ses cheveux bleus ?

Dans le 22e épisode de la 5e saison de Les Simpsonsintitulé « Les secrets d’un bon mariage », Homère Il est embauché pour donner des cours à plusieurs citoyens de Springfield sur la façon d’avoir un couple sans problèmes. On peut y voir des personnages célèbres tels que Moe, Edna ou Apu, inquiet de ne pas pouvoir maintenir des liens stables. Après s’être rendu compte qu’en fait Homère Il ne sait pas comment leur donner une solution, ils commencent tous à partir quand lui, désespéré, commence à révéler les secrets de son propre mariage.

Là bas, Homère parle de la possibilité d’économiser de l’argent à la maison liée à la nécessité de marge arrête de te teindre les cheveux. A la surprise de toutes les personnes présentes dans la classe, Homère révèle qu’en réalité la couleur d’origine de ses cheveux est grise, puisqu’il avait 15 ans, mais qu’à ce moment-là, il a décidé de les teindre en bleu et de les garder ainsi en toutes saisons. Vous pouvez regarder cet épisode classique de la série avec tout ce qui était votre préféré dans le catalogue de Étoile+.

Le meilleur épisode des Simpson

Avec plus de 700 épisodes diffusés, il est difficile de se mettre d’accord sur lequel est le meilleur. Un bon moyen serait de s’asseoir et de les voir tous d’un bout à l’autre, mais il faudrait passer environ 292 heures devant Étoile+ pour couvrir l’ensemble de la production. Mais si nous passons IMDbil y a clairement un favori des fans qui se classe au-dessus de tous les autres : « L’ennemi d’Homère ». Le 23ème épisode de la 8ème saison montre l’apparition de Franck Grimesun employé très exigeant qui ne comprend pas comment il est autorisé à Homère s’en tirer comme ça. Avec plus de 5,6 mille votes, il a une cote de 9,3 points.

Vous pouvez vous abonner à Étoile+ et commencez à profiter d’un catalogue plein de classiques et de contenus originaux. Il vous suffit d’entrer ce lien et de commencer à profiter de cette expérience.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂