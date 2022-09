Les Simpson : le moment préféré des fans arrivé par hasard

in

La série créée par Matt Groening regorge de situations formidables qui sont devenues des mèmes et ont été reproduites mille fois.

Créée en 1987, la famille de Les Simpsons est né comme une production de courts métrages à regarder dans Le spectacle de Tracey Ullman qui a rapidement gagné la confiance de Renard du 20e siècle d’avoir leur propre espace sur la grille des programmes de télévision. C’était comme ça Matt Groening a commencé le voyage de la série qui continue à ce jour de sortir des épisodes et qui, depuis l’arrivée de Disney+peut être consulté légalement du début à la fin par le diffusion sans avoir à recourir à des pages de piratage.

Les chaînes de télévision ont répété mille fois les épisodes préférés des fans, faisant s’enfoncer leurs phrases dans la culture pop et devenir un code parmi les adeptes du programme capables de réciter leurs dialogues par cœur et d’expliquer n’importe quelle situation quotidienne. avec un moment de Les Simpsons. Des milliers de mèmes ont vu le jour et sont devenus monnaie courante sur les réseaux sociaux.

Une grande partie de la démission de Les Simpsons en Amérique latine, il s’agissait de doublage. Il y a beaucoup de scènes qui, sans reproduire fidèlement la traduction de la séquence originale à 100%, sont devenues des moments mémorables. On peut penser au « tu ne vis pas de salade » ou encore à la mention de Susana Giménez. Tous, sortis de l’esprit des doubleurs Marina Huerta et Humberto Velezqui a dû adapter quelques blagues et dialogues pour qu’ils puissent être compris par le public.

C’est ainsi qu’un grand moment s’est produit au sein de Les Simpsons, avec le détail curieux qu’il est sorti presque par hasard. L’actrice Marina Huerta parlé avec Regarde qui j’ai trouvé et compté : « Ce qui est intéressant ici, c’est ce qui a fait le plus de grâce au public. Il y a des choses que nous avons mises en place dont vous n’imaginez pas qu’elles auront un tel impact sur les gens, jusqu’à ce que vous commenciez à voir qu’ils l’utilisent, ils commencent à en faire un mème dont les gens se souviennent. Ensuite, vous dites : ‘ah, eh bien, c’est drôle’. Par exemple, Lord Sweeper ou Don Sweeper. Nous n’aurions jamais imaginé que les gens l’aimeraient autant. ».

+Pourquoi certaines chansons des Simpsons ne sont pas traduites

Comme expliqué Marina Huertale changement des phrases d’une chanson a à voir avec la métrique : « Les traducteurs mettent normalement les choses en espagnol, mais ils ne font pas un excellent travail. Donc, ces ‘petites chansons’ sont traduites comme elles sont, elles ne cherchent même pas à faire une rime ou que ça reste dans la métrique de ce que l’original paraphrase ». Mais, il y a des moments où des épisodes sont diffusés sans que leurs chansons soient traduites. Parce que? C’est une raison purement économique, puisque pour le faire parfois ce ne sont pas les mêmes acteurs qui chantent, en plus du fait qu’enregistrer ces morceaux coûte plus cher que de faire un doublage normal.

