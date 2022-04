Les Simpson entrent dans l’histoire avec un nouvel épisode mettant en vedette un acteur sourd et ASL

Un nouvel épisode de Les Simpsons mettra en vedette un acteur sourd, une première pour la série qui marque encore l’histoire après trois décennies à l’antenne. Selon CNN, les personnages de l’épisode communiqueront également en utilisant la langue des signes américaine (ASL) dans l’épisode, bien que les personnages animés aient quatre doigts. L’épisode historique, intitulé « The Sound of Bleeding Gums », sera diffusé le dimanche 10 avril.

« C’est très difficile de faire une ‘première’ après 722 épisodes. Mais je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par celui-ci », a déclaré le producteur Al Jean.

L’épisode se concentre principalement sur Lisa Simpson (Yeardley Smith), qui « découvre que son modèle et musicien préféré, le regretté saxophoniste Bleeding Gums Murphy, a un fils qui est sourd et a besoin d’un implant cochléaire. Lisa s’emballe un peu trop en essayant pour aider le fils, Monk Murphy. »

Alors que le film à succès CODA, qui met en vedette une distribution majoritairement sourde, a récemment remporté le prix du meilleur film aux Oscars, cet épisode est en préparation depuis un certain temps. Il est vaguement basé sur la vie de l’écrivain principal Loni Steele Sosthand. Sosthand dit que les producteurs de l’émission ont consulté deux spécialistes de l’ASL pour inclure son utilisation dans l’épisode, ce qui comprenait la révision des animatiques pour s’assurer que l’ASL pouvait toujours être interprété avec précision malgré les caractères manquant un doigt sur chaque main. Sosthand note également que l’histoire était personnelle car elle a été inspirée par son frère, Eli, qui est également un membre malentendant d’une famille qui aime le jazz.

« Avoir un frère, qui n’a qu’un an de plus, qui est né sourd, a vraiment façonné qui je suis en tant que personne », a déclaré Sosthand. « C’est donc une histoire qui ne me tient pas seulement à cœur, mais à mon identité. Il y a de nombreux thèmes autobiographiques dans l’épisode concernant la tension entre un amour de la musique et des êtres chers sourds – des thèmes également présents dans CODAmais beaucoup de ma propre vie. »

L’introduction de Monk Murphy renvoie à Bleeding Gums Murphy, l’une des idoles de jazz de Lisa qui a été tuée dans le scénario de l’épisode de la saison 6 « ‘Round Springfield ». Son fils, Monk, est joué par l’acteur sourd John Autry II (Joie, Pas de famille ordinaire). L’épisode comprendra également trois enfants – Ian Mayorga, Kaylee Arellano et Hazel Lopez – de l’association à but non lucratif consacrée aux enfants sourds appelée No Limits. Pour sa part, Autry dit que le rôle a changé sa vie.

« Il s’agit de malentendants et de personnages entendants qui se rencontrent. Cela fait partie de l’histoire », explique Autry.

En regardant les enfants enregistrer une chanson qui est incluse dans l’épisode, Sosthand a ajouté : « La chanson dit : ‘Si tu n’as pas de rêve, comment tu vas réaliser un rêve.’ En les regardant enregistrer, j’avais les larmes aux yeux tout le temps, réalisant que c’était un rêve devenu réalité pour nous tous. »

« The Sound of Bleeding Gums » sera présenté en première sur FOX le dimanche 10 avril. Pour en savoir plus Les Simpsonschaque épisode des saisons précédentes peut être trouvé en streaming sur Disney+.





