Les similitudes entre Diego Maradona et Luis Miguel

Bien qu’il le fasse déjà seul, depuis que sa série biographique a été créée sur Netflix, Luis Miguel ne cesse de susciter la fascination à travers le monde. Bien que, maintenant, il ait cessé d’être juste l’idole d’une génération pour devenir une légende musicale.

Cependant, tout comme Luis Miguel Encore une fois l’un des artistes les plus recherchés, cette série a également suscité l’admiration et le dévouement de Diego Boneta. L’acteur mexicain joue le Sol de México avec une performance assez réussie et, à son tour, le fait qu’il soit celui qui donne la voix à tous les moments musicaux du strip est ce qui le rend inégalé.

Diego Boneta caractérisé comme Luis Miguel. Photo: (Netflix)



Et parmi les nombreux fans de Boneta et de « Micky » se trouve Dalma Maradona, le premier-né de Diego Maradona et Claudia Villafañe. La fille de la star du football argentin est co-animatrice d’une émission de radio intitulée Un jour parfait Et, il y a quelques heures à peine, il a relevé le défi de pouvoir interviewer l’acteur du moment.

En proie à la joie et sans aucun filtre, Maradona a contacté Boneta par téléphone et, une fois qu’elle a découvert que la connexion était prête, elle n’a pas pu s’empêcher de demander: « Est-ce que Diego Boneta est vous?« Pour laisser échapper un cri quand il a répondu: »Bien sûr». Et, une fois l’émotion initiale passée, l’influenceuse a également pu poursuivre sa tâche en demandant à l’actuel partenaire de Renata Notni: «Que ressentez-vous lorsqu’on vous dit que vous êtes plus Luis Miguel que Luis Miguel lui-même?«

Cette consultation a fait rire Diego, qui a également admis à quel point ces mots le surprenaient. « Ecoutez, cela fait ma journée parce que cela faisait vraiment quatre ans et demi dans ce projet. Pas seulement en tant qu’acteur, mais en tant que chanteur et producteur. C’est une énorme surprise car on ne s’attendait pas à ce succès« , Il a dit.

Diego Maradona et Luis Miguel ont été comparés.



Même ainsi, après avoir mis de côté la fureur qui est Luis Miguel Aujourd’hui, le partenaire de Dalma, Cayetano, a évoqué une comparaison que Boneta a faite dans une autre interview entre Diego Maradona et le chanteur. « Je ne connaissais pas votre père, Dalma, et il n’y a personne ou peu de gens qui le connaissent aussi bien que vous, et oui, il me semble qu’il y a beaucoup de similitudes entre les deux« , A déclaré l’artiste à laquelle la sœur de Gianina Maradona a répondu: »Oui, la folie qu’ils ont engendrée un peu».