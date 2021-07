28 juil. 2021 14:34:21 IST

L’approche du statu quo de l’économie mondiale face au changement climatique a vu les « signes vitaux » de la Terre se détériorer à des niveaux records, a déclaré mercredi un groupe de scientifiques influents, avertissant que plusieurs points de basculement climatiques étaient désormais imminents.

Les chercheurs, qui font partie d’un groupe de plus de 14 000 scientifiques qui ont adhéré à une initiative déclarant une urgence climatique mondiale, ont déclaré que les gouvernements avaient systématiquement échoué à s’attaquer à la cause profonde du changement climatique : « la surexploitation de la Terre ».

Depuis une évaluation similaire en 2019, ils ont noté une « augmentation sans précédent » des catastrophes liées au climat, notamment des inondations en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, des vagues de chaleur et des incendies de forêt record en Australie et aux États-Unis, et des cyclones dévastateurs en Afrique et en Asie du Sud.

Sur 31 « signes vitaux » – des mesures clés de la santé planétaire qui incluent les émissions de gaz à effet de serre, l’épaisseur des glaciers, l’étendue de la glace de mer et la déforestation – ils ont constaté que 18 ont atteint des sommets ou des creux records.

Par exemple, malgré une baisse de la pollution liée à la pandémie, les niveaux de CO2 atmosphérique et de méthane ont atteint des niveaux record en 2021.

Le Groenland et l’Antarctique ont tous deux récemment montré des niveaux de masse de glace très bas, et les glaciers fondent 31 pour cent plus vite qu’il y a 15 ans, selon les auteurs.

La chaleur des océans et le niveau mondial des mers ont établi de nouveaux records depuis 2019, et le taux de perte annuel de l’Amazonie brésilienne a atteint un sommet en 12 ans en 2020.

Faisant écho à des recherches antérieures, ils ont déclaré que la dégradation des forêts liée aux incendies, à la sécheresse et à l’exploitation forestière faisait que certaines parties de l’Amazonie brésilienne agissent désormais comme une source de carbone, plutôt que d’absorber le gaz de l’atmosphère.

Le bétail tel que les vaches et les moutons atteint désormais des niveaux record, au nombre de plus de quatre milliards et avec une masse dépassant celle de tous les humains et mammifères terrestres sauvages réunis, ont-ils déclaré.

Tim Lenton, directeur du Global Systems Institute de l’Université d’Exeter et co-auteur de l’étude, a déclaré que la récente vague de chaleur record dans l’ouest des États-Unis et au Canada montrait que le climat avait déjà commencé à « se comporter de manière choquante et inattendue ».

« Nous devons répondre aux preuves que nous atteignons des points de basculement climatiques avec une action tout aussi urgente pour décarboner l’économie mondiale et commencer à restaurer au lieu de détruire la nature », a-t-il déclaré.

Traiter la cause première

Les chercheurs ont déclaré qu’il y avait « des preuves croissantes que nous approchons ou avons déjà franchi » un certain nombre de points de basculement climatiques.

Il s’agit notamment de la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique occidental, qui peut maintenant être irréversible sur une échelle de temps de plusieurs siècles, peu importe comment ou si l’humanité réduit ses émissions.

Ils ont déclaré que la désoxygénation croissante des océans et le réchauffement des eaux menaçaient les récifs coralliens d’eau chaude, dont un demi-milliard de personnes dépendent pour leur nourriture, leurs revenus et la protection contre les tempêtes.

« Compte tenu de ces développements alarmants, nous avons besoin de mises à jour courtes, fréquentes et facilement accessibles sur l’urgence climatique », a déclaré l’étude, publiée dans la revue BioScience.

Les auteurs ont fait écho aux appels précédents à un changement transformateur dans six domaines : éliminer les combustibles fossiles, réduire les polluants, restaurer les écosystèmes, passer à des régimes alimentaires à base de plantes, s’éloigner des modèles de croissance indéfinis et stabiliser la population humaine.

Ils ont également appelé à ce que l’éducation au changement climatique soit incluse dans les programmes scolaires de base à l’échelle mondiale afin de sensibiliser.

Dans l’immédiat, ils ont proposé un trio de réponses d’urgence à l’urgence climatique.

Celles-ci consistaient en « un prix du carbone significatif », une élimination et une interdiction mondiales des combustibles fossiles, et le développement de réserves climatiques stratégiques telles que la restauration et le maintien des puits de carbone et des points chauds de la biodiversité.

« Nous devons cesser de traiter l’urgence climatique comme un problème isolé – le réchauffement climatique n’est pas le seul symptôme de notre système terrestre stressé », a déclaré William Ripple, éminent professeur d’écologie au College of Forestry de l’Oregon State University.

« Les politiques de lutte contre la crise climatique ou tout autre symptôme doivent s’attaquer à leur cause profonde : la surexploitation humaine de la planète. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂