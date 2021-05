Les signes avant-coureurs des suicides de Chester Bennington et Chris Cornell | Brittney Lindstrom

Selon l’American Foundation for Suicide Prevention, le suicide est la 10e cause de décès aux États-Unis. Ils rapportent également que 44 193 personnes meurent chaque année par suicide.

C’est fou, non? Que 44 193 personnes par an se suicident. Combien de personnes rencontrons-nous même en un an? C’est une pensée troublante. Et la partie la plus effrayante est de savoir combien de personnes le suicide affecte réellement.

Le 18 mai 2017, la rock star américaine Chris Cornell s’est suicidé en se pendant. Au moment de sa mort, il avait 52 ans.

Le 20 juillet 2017, un ami proche de Chris Cornell et chanteur principal de Linkin Park, Chester Bennington, a été retrouvé mort en se pendant.

Mais ce que beaucoup de gens oublient, c’est le fait que Chester Bennington s’est suicidé le jour du 53e anniversaire de Chris Cornell. Ils étaient tous les deux très ouverts au sujet de leurs problèmes de drogue et d’alcool et avaient tous deux des familles et des enfants derrière eux.

Alors, que devons-nous apprendre de cela? Nous devons apprendre les signes avant-coureurs du suicide à rechercher, comprendre les comportements d’où ils proviennent et ne pas empêcher le suicide de façon à «tais-toi». Je refuse de faire partie du problème. Je ferai partie de la solution.

1. L’abus de substances et d’alcool est généralement endémique.

Via la Substance Abuse and Mental Health Administration (SAMHSA) en 2013, les adultes de 18 ans et plus qui avaient consommé des substances illicites dans le passé étaient plus susceptibles d’avoir des pensées sérieuses ou des tentatives de suicide antérieures.

Il a également été signalé que 10,7 pour cent des personnes ayant eu un problème d’abus d’alcool au cours de la dernière année étaient plus susceptibles de signaler des pensées suicidaires graves. De plus, 19,4% des personnes ayant un problème de toxicomanie illicite étaient susceptibles de signaler des idées suicidaires graves.

Le suicide et la toxicomanie jouent un rôle important dans les pensées et les comportements suicidaires.

Alors, pourquoi continuons-nous de fermer les ressources pour la toxicomanie en raison de compressions budgétaires alors que c’est un service qui est clairement nécessaire?

2. L’argent n’a pas d’importance pour le bonheur.

Quiconque croit que l’argent peut acheter le bonheur n’a manifestement pas été dans l’esprit de quelqu’un qui est suicidaire.

Il y a eu tellement de célébrités avec tout l’argent qu’elles pouvaient imaginer et ce n’était pas suffisant pour les maintenir en vie.

L’argent ne peut guérir la maladie mentale ou la toxicomanie. Peut-être que dans un monde parfait, ce serait le cas, mais ce n’est pas là que je vis. Ce n’est pas parce qu’une maladie mentale n’est pas diagnostiquée qu’elle n’est pas réelle.

3. Les problèmes de santé mentale non diagnostiqués sont également des facteurs de risque.

C’est une chose vraiment difficile à reconnaître au début, surtout lorsque vous ne voyez aucun signe de dépression, mais nous devons rester conscients de la relation de notre proche avec l’alcool et d’autres substances parce que nous nous soucions de lui.

Veuillez vous joindre à moi pour faire partie de la solution au lieu d’ignorer le problème.

Bien sûr, il est plus facile d’ignorer un problème comme s’il n’existait pas. Faire quelque chose à ce sujet et contribuer à faire une différence demande du travail et des efforts que tout le monde ne veut pas déployer.

Brittney Lindstrom est une conseillère professionnelle agréée et une conseillère en réadaptation certifiée.