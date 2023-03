Les showrunners de The Last of Us expliquent si Ellie croit l’histoire de Joel dans la finale de la saison

Cet article contient des spoilers pour l’épisode final de la saison de The Last of Us, « Look For the Light ».





La finale fascinante de la saison de HBO Le dernier d’entre nous dimanche dernier a attiré non seulement le plus grand nombre de téléspectateurs de toute la saison, mais son exécution créative est peut-être la meilleure des neuf épisodes. Compte tenu des nombreux pics émotionnels de la série, cela en dit long, mais les co-réalisateurs Craig Mazin et Neil Druckman connaissait évidemment les enjeux de s’assurer que ce dernier changement sismique dans la relation d’Ellie et Joel se déroule parfaitement. Selon un rapport avec Collider, ils ont discuté dans le podcast officiel The Last of Us de la confrontation finale d’Ellie avec Joel et des enjeux des choix de Joel à l’avenir, même s’ils étaient faits par amour.

Ceux qui connaissaient le jeu original savaient ce qui allait arriver Le dernier d’entre nous‘ dernières minutes, tandis que d’autres expérimentaient tout frais étaient définitivement pour un dernier coup émotionnel. En apprenant que l’extraction de la source de l’immunité d’Ellie la tuerait effectivement, nous regardons Joel faire face à un calcul émotionnel de perdre un autre enfant qu’il est venu à aimer comme le sien. Son chagrin se transforme en rage alors qu’il décide d’assassiner toute luciole qui se met en travers de son chemin pour sauver Ellie, y compris les infirmières et Marlene elle-même. Il fuit l’hôpital avec son corps inconscient, et sur le chemin du retour à Jackson, Wyoming, elle se réveille naturellement très confuse. Cela mène à la scène la plus importante de toute l’histoire, où Joel, Ellie et le public sont tous confrontés aux conséquences morales de ce qui s’est passé, et qu’il n’y a malheureusement pas d’issue propre.





« Ça ne peut pas être pour rien » – Ellie mérite la vérité

Ellie est confrontée à son conflit intérieur le plus douloureux à ce jour lorsqu’elle confronte Joel à propos de ce qui s’est passé à l’hôpital de Salt Lake City, étant donné qu’elle était inconsciente pour pratiquement tout. Sachant que ses actions violentes contre les lucioles n’étaient pas entièrement justifiées et que tout cela la bouleverserait, Joel choisit de lui raconter une version tordue des événements. Au lieu de cela, il affirme qu’une bande de pillards a envahi l’hôpital et qu’il a dû la faire sortir par tous les moyens possibles, échappant à peine à leur vie. Il lui dit également qu’il y en a d’autres comme elle qui sont également immunisées, mais que sa propre immunité ne peut pas être utilisée pour fabriquer un vaccin après tout. Malgré son mensonge sur l’immunité des autres pour atténuer le coup, il la prive toujours de la vérité qui l’a fait traverser les moments les plus sombres de leur voyage – que c’était son destin d’apporter le remède à l’humanité aux Lucioles. Cela laisse Ellie secouée à l’intérieur et à l’extérieur, car elle est maintenant obligée de remettre en question les paroles de Joel par rapport à la vérité qu’elle n’a pas d’autre moyen de savoir.

Alors qu’ils approchent de Jackson, Wyoming, Ellie confronte Joel une dernière fois pour savoir si ce qu’il lui a dit sur les lucioles et son immunité était la vérité. Bien qu’il connaisse la vérité et le poids de ses actions violentes à Salt Lake City, Joel lui dit avec un visage impassible que tout ce qu’il a dit auparavant était vrai. Cela laisse Ellie encore plus en conflit, nous, le public, pouvons dire qu’elle ne le croit toujours pas, et pourtant elle dit simplement « D’accord ». Un écran noir nous laisse nous reposer sur le poids de ce moment et sur ce à quoi s’attendre pour eux à l’avenir. Druckmann et Mazin vont plus en profondeur pendant le podcast sur le processus de pensée d’Ellie et s’attaquent à ce mélange de mensonges que Joel lui a racontés à la fois par amour et par déni.

Mazin : Je ne sais pas si Ellie est en train de dire que tu me mens et que je vais passer à autre chose, ou si tu mens et nous sommes maintenant changés pour toujours de manière négative, ou si tu mens et c’est incroyablement important à toi, et parce que je t’aime, je ne m’y attarderai pas. Ou est-elle si terrifiée par la vérité qu’elle veut le croire, parce que l’alternative est si terrifiante. Cela peut être n’importe laquelle de ces choses, et c’est pourquoi je l’aime. Elle n’a jamais eu la possibilité d’y croire. Elle choisira simplement d’y croire, et le pourquoi viendra plus tard. Druckmann : Ellie ne savait pas à l’avance ce qui lui arriverait à l’hôpital, mais quand elle sait que Joel a menti, elle est capable de comprendre ce qui lui serait arrivé. C’est une fille intelligente. Je suis d’accord avec chaque interprétation, et elle passe par chacune d’entre elles dans sa tête – mais à aucun moment nous n’avons l’impression qu’elle croit le mensonge. Ce n’est pas sur la table, elle fait déjà le calcul en demandant pourquoi Joel ferait tout cela et la seule raison pourrait être parce que j’allais mourir.

Tout comme le jeu original laissait les joueurs sur l’un des plus grands cliffhangers narratifs imaginables, les réalisateurs ont réussi à le reproduire parfaitement pour l’adaptation en direct et à laisser les fans se demander à quoi s’attendre dans les saisons à venir, en particulier avec certains changements créatifs qui ont façonné l’ensemble. première saison.