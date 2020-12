Les shorts I Am Groot arrivent à Disney +

Disney et Marvel ont annoncé des nouvelles massives tout au long de leur présentation de plus de 4 heures aux investisseurs aujourd’hui. Parmi les nouvelles annoncées par le président de Marvel, Kevin Feige, était que Baby Groot obtiendrait sa propre série de courts-métrages sur Disney + appelés Je suis Groot.

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur la série, probablement animée, à part cela, elle se concentrera sur Baby Groot et présentera une variété de personnages « nouveaux et inhabituels » dans une série d’aventures différentes, les fans en ligne ont déjà commencé à se demander si le Les histoires pourraient être basées sur la série de bandes dessinées « I Am Groot » de 2017. Le synopsis de ces bandes dessinées a préparé Groot pour une série d’aventures essayant de revenir à Star-Lord, Drax, Rocket et le reste de ses amis.

Le petit arbre préféré de tous, Baby Groot, jouera dans une série de courts métrages sur Disney +, mettant en vedette plusieurs personnages nouveaux et inhabituels. I Am Groot, une série originale de Marvel Studios, arrive à #DisneyPlus. pic.twitter.com/o20fI6UL6N – Divertissement Marvel (@Marvel) 11 décembre 2020

Quand le gardiens de la Galaxie être pris dans un trou de ver, un Groot plus petit que la normale est séparé à des milliards d’années-lumière de l’équipe. Tombant sur une planète ci-dessous, Groot découvre qu’il se trouve dans un monde entièrement étranger et inconnu rempli de créatures et de sociétés étranges. Sérieusement sous-développé et sans personne qui puisse le comprendre, Groot devra faire le voyage au centre de ce monde et retrouver le chemin de sa famille « !

Ce n’est pas très connu, mais Groot était à l’origine un envahisseur extraterrestre envoyé pour capturer des humains à des fins d’expérimentation. Groot a ensuite été réintroduit sous un jour plus héroïque et a finalement rejoint le gardiens de la Galaxie.

Il n’y a pas encore de date connue (ou annoncée) pour la première de la nouvelle série Disney + de Groot. On ne sait pas non plus qui exprimera le jeune arbre, mais il a demandé à une variété d’acteurs de faire entendre sa voix dans les grands films, la télévision et les parcs à thème. Vin Diesel a relevé le défi des lignes quelque peu limitées de Groot lors de toutes les sorties cinématographiques majeures précédentes pour notre bel ami boisé, y compris gardiens de la Galaxie, Gardiens de la Galaxie Vol 2, Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Fin de partie. Diesel est également sur le point de revenir pour exprimer le personnage dans Gardiens de la Galaxie Vol 3.

Fait intéressant, d’autres acteurs de la voix ont exprimé Groot dans la variété d’autres actions en direct et apparitions animées. Kevin Michael Richardson a exprimé Groot dans le Spider-Man ultime série animée, toujours dans le réunion de justiciers série animée et en Hulk et les agents de SMASH ainsi que dans la série animée 2015 gardiens de la Galaxie. Brian Drummond, un autre doubleur a assuré les fonctions de Groot Marvel Super Hero Adventures – Iron Man, une série animée américano-canadienne basée sur les personnages de Marvel. Krystian Godlewski a joué physiquement le personnage (dans une combinaison de capture de mouvement) dans l’original gardiens de la Galaxie en 2014. Fred Tatasciore exprime Groot dans la course Disney California Adventure « Les Gardiens de la Galaxie: Mission Breakout ».

Il n’y a pas non plus d’autre mot sur le fait que les histoires seront pour la plupart autonomes ou si elles seront liées d’une manière ou d’une autre à d’autres intrigues de Guardians (ou à d’autres intrigues de Marvel). merveille auront sans aucun doute plus à dire alors qu’ils font avancer la série. Nous ne manquerons pas de vous mettre à jour au fur et à mesure que nous en apprendrons plus.

