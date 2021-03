Les serveurs LittleBigPlanet auraient été mis hors ligne par un fan bouleversé

Eyeslipsface "Gelée Royale Bio non congelée ""Hors Froid""- 25g - ABBAYE DE 7 FONDS (04215029) 25"

"100% Gelée Royale* Bio non congeléeCette gelée royale est issue de l'agriculture biologique et n'a jamais subie de congélation. Elle a été contrôlée et conditionnée par les moines dans les meilleures conditions en vue d'une conservation efficace et naturelle hors froid."