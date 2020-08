Les serveurs Fortnite sont en panne avant la première de sa saison 4

[Actualización] Les serveurs de Fortnite et toutes les fonctionnalités de matchmaking ils fonctionnent déjà normalement.

[Noticia original] Tenant compte du fait que Nouveau contenu qui sont venus à Fortnite Au cours d’aujourd’hui à côté de sa saison 4 ont réussi à répondre aux attentes élevées de la communauté des fans, il serait normal que les serveurs de jeu rencontrent un problème étrange avant le grand nombre de personnes qui essaieraient de se connecter à la bataille royale; quelque chose qui semble se produire en ce moment, comme on peut le voir dans le site officiel l’état des serveurs Fortnite.

Et c’est que, bien qu’il semble que de nombreux services de bataille royale soient en panne dans presque toutes les régions (ce qui empêche de nombreux utilisateurs d’accéder au jeu), le jeu lui-même Jeux épiques a déjà publié une déclaration par le biais de son propre compte Twitter pour rassurer la communauté et s’assurer qu’elle travaille déjà sur une solution au problème, donc ce sera une question de temps avant que nous puissions ré-profitez de la bataille royale et du nouveau contenu de la saison 4.

Par conséquent, la seule chose que nous pouvons faire pour le moment est d’attendre les responsables Fortnite annoncer que le crash du serveur a été résolu sur toutes les plates-formes. C’est pourquoi nous vous encourageons à rester à l’écoute Areajugones dans les prochaines heures, depuis Nous mettrons à jour ce même article lorsque la bataille royale sera à nouveau accessible. une fois que les problèmes de connexion qu’il rencontre ont été résolus.

