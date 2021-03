Les serveurs européens rouillés brûlent en France, mais les serveurs réapparaissent déjà

Aujourd’hui Rouiller Les joueurs ont été frappés par la terrible nouvelle que 25 des serveurs Rust européens de Facepunch ont été détruits dans un incendie dans un centre de données à Strasbourg, en France.

Heureusement, en raison de la façon dont Rust fonctionne, ce n’est pas la fin du monde pour les joueurs, même si beaucoup sont contrariés par leur progression perdue. De toute façon, de nombreux serveurs Rust sont maintenant régulièrement effacés tous les mois environ. La plupart des joueurs auraient perdu jusqu’à une semaine de progression.

Mettre à jour:

Nous avons confirmé une perte totale des serveurs EU concernés lors de l’incendie du data center d’OVH. Nous explorons maintenant le remplacement des serveurs affectés. Les données ne pourront pas être restaurées. – Rouille (@playrust) 10 mars 2021

C’est un peu bouleversant de lire sur les réseaux sociaux. De nombreux joueurs ont oublié qu’il s’agissait d’un événement réel où des biens ont été endommagés et des personnes peuvent avoir été blessées.

Certains demandent une compensation instantanée pour le travail acharné perdu et la progression du serveur. Naturellement, les gens ont peut-être travaillé toute la semaine pour que leurs progrès soient complètement supprimés sans aucune trace de cela. Vous pouvez comprendre leur frustration.

Malgré cela, la conception de Rust signifie que de nombreux serveurs sont effacés chaque mois de toute façon, donc la progression est une chose inconstante dans l’état actuel du jeu. Un hoquet momentané comme celui-ci, que Facepunch résout rapidement, n’est pas vraiment un problème pour la majorité des joueurs.

En ce moment, cependant, Facepunch travaille probablement dur pour restaurer les services de serveur à travers l’Europe. Plusieurs serveurs ont déjà réapparu, permettant aux joueurs de revenir dans Rust le même jour que les serveurs sont tombés en panne. Assez impressionnant.

Nous avons des serveurs européens qui reviennent lentement en ligne – Toute la progression du jeu est réinitialisée.

[EU] Facepunch 3 – 137.74.4.207:28015

[EU] Facepunch 4 – 137.74.4.207:28020

[EU] Facepunch Small 1 – 137.74.4.207:28025

[EU] Facepunch Large 1 – 137.74.4.197:28015

[EU] Facepunch 5 – 137.74.4.197:28020 pic.twitter.com/cdXVQg0KNK – Rouille (@playrust) 10 mars 2021

C’est un moment malheureux pour que quelque chose comme ça se produise car Rust est actuellement disponible en version bêta fermée sur Xbox. De nombreux joueurs viennent tout juste de commencer à jouer.

L’accès à la bêta fermée est également difficile pour le moment. La version bêta précède un lancement complet attendu dans les semaines à venir, bien qu’aucun détail supplémentaire n’ait été annoncé concernant une date et une heure exactes.

Rust a gagné en popularité plus tôt cette année avec un certain nombre de serveurs multijoueurs hébergeant les plus grandes personnalités de création de contenu et de streaming Twitch. Le lancement de la console est une sortie très attendue et beaucoup sont impatients d’essayer enfin le jeu après des années d’attente.

La version console a déjà été retardée en raison de la pandémie Covid-19 et, espérons-le, cette perte de serveurs ne reporte pas beaucoup plus longtemps le lancement du jeu, pour le bien de la société plutôt que pour les fans qui attendent avec impatience.