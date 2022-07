Les serveurs d’Evolve Stage 2 sont actuellement opérationnels, bien que personne ne sache pourquoi.

Le FPS Evolve Stage 2 gratuit 4v1 de 2K Games, qui a disparu depuis longtemps, se comporte étrangement. Les serveurs semblent être revenus – en quelque sorte – quatre ans après leur fermeture, mettant ainsi fin au jeu.

Turtle Rock Studios, la société derrière Left 4 Dead et Back 4 Blood, a initialement publié Evolve au début de 2015, mais cela n’a pas bien fonctionné. Nous nous sommes amusés à le créer, mais les joueurs ne semblaient pas intéressés, donc un peu plus d’un an plus tard, il est devenu disponible gratuitement sous le nom d’Evolve Stage 2. Bien que nous ayons également aimé cette version, elle n’a pas beaucoup mieux fonctionné, et en Juin 2018, 2K a arrêté le développement. Après avoir sorti la version gratuite, 2K a continué à appeler le jeu original Legacy Evolve, mais Evolve Stage 2, qui dépendait de serveurs dédiés, a été complètement arrêté. Après la fin de la prise en charge du serveur, les joueurs n’avaient plus que des combats en mode entraînement contre des bots.

Cette situation a persisté jusqu’en juin de cette année, lorsqu’un serveur relais responsable de la correspondance de Legacy Evolve s’est écrasé, empêchant le petit mais dévoué groupe du Discord Evolve Reunited 2.0 de jouer ensemble. Ils se sont plaints, 2K a résolu le problème et la capacité peer-to-peer d’Evolve a été rétablie. Mais Evolve Stage 2 a également soudainement et mystérieusement recommencé à fonctionner.

L’administrateur Discord Pinocchioh m’a informé que « les serveurs sont de retour pour l’étape 2 ». “J’y ai joué personnellement et avec quelques utilisateurs de mon serveur. Depuis 2018, ce n’est plus possible. Nous pouvons à nouveau rechercher des jeux et les héberger, mais le [in-game] le magasin et le matchmaking classé ne sont pas encore retournés.

Le rédacteur en chef Tyler Wilde et moi avons lancé séparément Evolve Stage 2 sur Steam dans différentes sessions parce que nous sommes tous les deux des professionnels méticuleux, et bien sûr, cela fonctionne. C’est un peu maladroit; nous avons dû recevoir des notifications passées indiquant que le service My2K et le matchmaking classé ne sont pas disponibles ; néanmoins, une fois que nous l’avons fait, nous avons tous les deux pu participer à des jeux matchmaking contre un monstre contrôlé par l’IA. Il semble également que le mode Evolve Stage 2 Arcade fonctionne.