Les serveurs d’Evolve Stage 2 ont été arrêtés il y a quatre ans, mais ils ont mystérieusement redémarré

La Évoluer Les serveurs de l’étape 2 ont pris vie de manière inattendue il y a quelques jours. Bien sûr, pas entièrement ; la boutique en jeu et le matchmaking classé ne sont pas fonctionnels, mais vous pouvez parcourir et démarrer des jeux, et il y a déjà plus d’un millier de joueurs en ligne.

Evolve Stage 2 est revenu de manière inattendue, et 2K Games n’en a fait aucune mention. Le jeu est actuellement indisponible sur le magasin Steam, alors qu’il est toujours accessible via une URL directe.

Il est caché des recherches, cependant, pour empêcher la découverte accidentelle et les lectures. Mais le véritable casse-tête est que, selon 2K, rien n’a réellement changé.

Alors que se passe-t-il exactement ici ? Personne ne semble être au courant. Certaines personnes sur le discord Evolve spéculent, peut-être pas tout à fait littéralement, qu’un programmeur 2K mécontent a tiré une escroquerie et a secrètement actionné un interrupteur quelque part dans la salle des serveurs.

Après avoir vérifié qu’Evolve Stage 2 est bien fonctionnel, la possibilité que les serveurs y aient fonctionné en permanence, mais que personne ne s’en soit rendu compte jusqu’à plus tard, fait toujours l’objet d’un débat.

La communauté Evolve se consacre à maximiser l’opportunité, peu importe ce qui se passe.

Pendant des années et des années, le nombre maximum de joueurs simultanés dans Evolve Stage 2 est passé à 1 213 au cours des dernières 24 heures. Apparemment, les adeptes qui souffraient depuis longtemps étaient en concurrence avec des robots en mode entraînement tout ce temps. De plus, 1 074 personnes jouent actuellement.

La communauté Evolve Discord veut profiter de tout ce qui se passe. L’organisation a affirmé dans un communiqué publié plus tard cette semaine que c’était maintenant le meilleur moment pour essayer de capitaliser sur notre espoir de remettre Evolve sur le magasin Steam à la lumière des événements récents.

Vos plaintes concernant la fonctionnalité peer-to-peer de Legacy Evolve ont été prises en considération et l’étape 2 a même été restaurée en ligne. Ils doivent avoir repéré tout cela à ce stade, que ce soit intentionnellement ou par accident accidentel.