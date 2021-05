Les serveurs Apex Legends Season 9 devraient être sauvegardés et en cours d’exécution

Panasonic BD-R PANASONIC DMRPWT535EC9

Le lecteur enregistreur Blu-Ray 3D DMR-PWT535EC9 de Panasonic n'est pas qu'un simple enregistreur. Ce lecteur haut de gamme est capable d'enregistrer deux programmes en même temps, de se transformer en serveur et d'être contrôlé depuis votre smartphone. C'est la solution d'enregistrement idéale pour télé connectée ! L'enregistreur à double tuner L'enregistreur Blu-ray Full HD de Panasonic vous permettra de lire et d'enregistrer, même en 3D, tous vos programmes en haute qualité sonore et visuelle. Avec son disque dur de 250 Go, vous profiterez de 62 à 124 heures d'enregistrement, selon la qualité retenue. Si les doubles tuners ordinaires permettaient d'enregistrer un programme tout en en regardant un autre, le double tuner de l'enregistreur Blu-ray de Panasonic peut enregistrer deux programmes simultanément. Une connectivité époustouflante Votre enregistreur peut se connecter à votre réseau Internet grâce à son port Ethernet. Téléchargez l'application DIGA Remote Recording Service et vous pourrez retrouver vos programmes TV en ligne, prévoir vos enregistrements et gérer votre bibliothèque. Tout cela depuis votre smartphone ou votre tablette ! Cette application vous permettra de retrouver vos enregistrements sur les appareils connectés sur votre réseau, à condition qu'ils soient compatibles ou disposent de l'application dédiée. Cet enregistreur se transforme alors en véritable serveur, qui permettra à chacun de profiter de ses programmes enregistrés en les lisant sur son smartphone ou sa tablette.