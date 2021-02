Les serres spatiales pourraient-elles résoudre la crise alimentaire de la Terre?

La nourriture cultivée dans les serres spatiales pourrait-elle nous sauver ici sur Terre?

La société de services spatiaux commerciaux Nanoracks prévoit d’utiliser des serres en orbite pour créer des cultures ultra-résilientes qui prospéreraient dans les environnements les plus difficiles de la planète et aideraient à parer à la crise alimentaire imminente résultant du changement climatique, la société a annoncé en 2020.

La société, basée à Houston, au Texas, a signé un contrat avec le Abu Dhabi Investment Office (ADIO) pour ouvrir un centre de recherche sur l’agriculture spatiale aux Émirats arabes unis (EAU) qui rechercherait des cultures résilientes, les ferait voler dans l’espace et testerait capacité des cultures à pousser dans des conditions arides sur notre planète.

Selon le PDG et co-fondateur de Nanoracks, Jeffrey Manber, ce travail s’appuie sur des décennies de recherche qui montrent que de nouvelles mutations dans l’ADN des plantes peuvent émerger dans l’environnement difficile de l’espace qui pourrait alors conduire à la création de nouvelles variétés capables de prospérer même. dans des conditions difficiles sur Terre.

En relation: Les astronautes récoltent 3 cultures différentes et essaient de nouvelles technologies de jardinage

« Il y a eu de nombreux articles publiés au fil des ans, montrant des cas spécifiques où, dans un environnement difficile [of space], certains produits de biomasse intéressants émergent qui peuvent très bien fonctionner même dans des conditions désertiques », a déclaré Manber à 45secondes.fr.

« Ces plantes évoluent dans l’espace soit par des changements au niveau génétique, soit par les effets des radiations, l’absence de gravité ou une combinaison de tous ces facteurs. »

Selon le professeur Liu Luxiang, de l’Institut des sciences des cultures de l’Académie chinoise des sciences agricoles, Chine, la Chine a développé et approuvé plus de 200 variétés de cultures à mutation spatiale à des fins agricoles depuis les années 1990. En fait, la deuxième variété de blé la plus populaire actuellement cultivée en Chine, Luyuan 502, a été développée grâce à la sélection spatiale.

« Grâce à des graines volantes et d’autres matières végétales dans l’espace sur des satellites récupérables, des missions spatiales habitées et des plates-formes à haute altitude, nous avons développé des variétés de diverses cultures, notamment des légumes, du blé, du maïs et du soja », a déclaré Liu à 45secondes.fr. «Grâce aux mutations d’ADN qui se produisent dans l’espace et à la sélection et à la sélection ultérieures, nous avons créé des variétés qui ont des rendements plus élevés, de meilleurs profils nutritionnels et une meilleure résistance aux maladies, et qui nécessitent également moins d’eau ou tolèrent des températures plus élevées.

La Chine, a ajouté Liu, investit dans les diverses technologies de sélection végétale pour s’assurer qu’elle sera en mesure de nourrir sa population de près de 1,4 milliard d’habitants au milieu de l’évolution du changement climatique.

Les EAU, qui, selon Manber, importent actuellement 90% de la nourriture du pays, cherchent l’espace pour des raisons similaires. Avec 80 pour cent du pays composé de déserts et un manque global de ressources en eau douce, seulement environ 5 pour cent des EAU sont actuellement cultivés, selon les données de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture de 2016 .

« La recherche sur la production alimentaire dans les conditions extrêmes de l’espace peut détenir la clé pour améliorer nos capacités dans les climats désertiques et arides », a déclaré le porte-parole de l’ADIO à 45secondes.fr. « C’est pourquoi nous soutenons Nanoracks alors qu’il explore l’innovation agricole dans l’espace qui peut être appliquée à la production alimentaire dans les climats extrêmes de la planète. »

Le StarLab Space Farming Center que ADIO créera avec Nanoracks vise à étudier et développer de nouveaux types de bactéries, microbes, biofilms et plantes qui seraient ensuite envoyés dans l’espace soit à la Station spatiale internationale, soit dans le cadre d’autres coopérations que Nanoracks prévoit de développer. .

« Nous espérons qu’à la fin de 2021, nous pourrons envoyer nos premières recherches de StarLab à l’ISS », a déclaré Manber. «Nous pourrions installer une petite serre dans notre Sas d’évêque et l’utiliser comme banc d’essai, puis peut-être entrer dans une serre plate-forme autonome en orbite dans les cinq prochaines années. «

Manber a déclaré que, alors que des chercheurs du monde entier recherchent des moyens de cultiver de la nourriture dans l’espace pour les astronautes sur la Lune et sur Mars, le projet de recherche StarLab est tout à fait unique car il vise à utiliser l’espace au profit de ceux sur Terre.

«Covid et le changement climatique nous ont vraiment ouvert les yeux sur la fragilité de la sécurité alimentaire dans les pays en développement comme dans les pays développés», a déclaré Manber. « Nous pensons qu’il existe une voie de recherche, où l’espace pourrait être l’une des solutions contributives à la façon dont nous pouvons surmonter le changement climatique et les risques croissants du climat terrestre. »

Le StarLab Space Farming Center développera également des systèmes robotiques et automatisés pour l’entretien des serres dans l’espace, qui pourraient également être utilisés pour améliorer l’efficacité de l’agriculture terrestre, a ajouté Manber.

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.