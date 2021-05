Les serpents sont des animaux uniques, avec leurs corps sans membres, leurs langues agitées et leur capacité à dévorer des proies entières. Ils comptent principalement sur leur odorat pour chasser leurs proies, bien qu’ils utilisent également la vue et le son. Mais les serpents ont-ils des oreilles?

Oui et non, a déclaré Sara Ruane, herpétologue à l’Université Rutgers du New Jersey, à 45Secondes.fr. Comme beaucoup de reptiles, les serpents n’ont pas de structure d’oreille externe. Cependant, ils ont des os d’oreille dans la tête qu’ils utilisent pour entendre.

« Quand vous pensez aux animaux, que ce soit un chien ou un lièvre , ils entendent un bruit dans une direction différente et déplacent leur oreille externe afin de mieux capturer ce son au cas où cela se reproduirait « , a déclaré Ruane. » Une oreille interne est la partie où les écrous et les boulons de l’audition se produisent. » n’ont que les écrous et les boulons faisant partie de l’oreille.

Les oreilles sont généralement constituées de trois parties principales. L’oreille externe concentre le son sur le tympan, qui sépare l’oreille externe de l’oreille moyenne. L’oreille moyenne contient trois os qui transmettent le son du tympan à l’oreille interne via des vibrations. L’oreille interne transforme ces vibrations en impulsions nerveuses qui se déplacent vers le cerveau.

Les serpents manquent à la fois d’une oreille externe et d’une oreille moyenne, selon une étude de 2012 du Journal de biologie expérimentale . Cependant, ils ont un os de l’oreille moyenne qui relie l’oreille interne à la mâchoire. Cela permet aux serpents d’entendre des vibrations, comme un prédateur se rapprochant du sol forestier. Cependant, ils ne sont pas aussi compétents pour entendre les sons transmis par l’air.

En raison de cette configuration d’oreille, les serpents n’entendent qu’une gamme étroite de fréquences. Ils peuvent entendre les basses fréquences mais pas les hautes fréquences, car ces sons sont principalement transmis par l’air. Par exemple, royal pythons sont les meilleurs pour entendre des fréquences comprises entre 80 et 160 Hertz, selon l’étude de 2012. À titre de comparaison, la plage de fréquence humaine normale va de 20 Hz à 20 000 Hz, selon « Neuroscience « (Sinauer Associates, Inc. 2001).

«Si vous nagiez et que vous alliez sous l’eau, et que quelqu’un qui se tenait à côté de la piscine vous criait, vous les entendriez», a déclaré Ruane. « Vous ne pourrez peut-être pas discerner les détails … C’est en quelque sorte ce que les serpents entendent à des fréquences plus élevées. »

Cette plage d’audition étroite n’est pas un problème pour les serpents, en partie parce qu’ils n’utilisent pas de vocalisations pour communiquer entre eux. Les vocalisations qu’ils émettent, comme les sifflements ou les grognements, sont à des fréquences plus élevées que ce à quoi ils entendent et sont probablement destinées aux prédateurs d’oiseaux et de mammifères, selon l’étude.

La principale raison pour laquelle les serpents n’ont pas besoin d’une audition sensible est qu’ils dépendent d’autres sens. Leur odorat est particulièrement utile. «Les serpents sortent la langue, ramassent toutes les molécules d’odeur qui se trouvent dans l’air à proximité, les ramenant dans un organe spécialisé dont ils disposent pour traiter cela, et dans leur cerveau», a déclaré Ruane. Ainsi, bien qu’ils n’aient aucune chance d’entendre la plupart des autres animaux, «les serpents sont les rois chimiosensoriels».

