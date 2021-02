Les serpents insèrent leur tête dans le corps des grenouilles vivantes pour avaler leurs organes (parce que la nature est horrible)

Pour les serpents kukri à dents de couteau, les parties les plus savoureuses d’une grenouille sont ses organes, de préférence découpés en tranches hors de la cavité corporelle et mangés pendant que la grenouille est encore vivante. Après avoir observé cette habitude macabre pour la première fois en Thaïlande, les scientifiques ont repéré deux autres espèces de serpents kukri qui se régalent d’organes de grenouilles et de crapauds vivants.

Les nouvelles (et sanglantes) observations suggèrent que ce comportement est plus répandu que prévu dans ce groupe de serpents. Deux serpents ont également avalé leur proie entière, soulevant de nouvelles questions sur la raison pour laquelle ils extraire d’abord les organes des animaux vivants.

Les scientifiques ont documenté un serpent kukri taïwanais (Oligodon formosanus) et un serpent kukri ocellé (Oligodon ocellatus) poursuivant des repas d’organes d’amphibiens, déchirant les abdomens des grenouilles et des crapauds et enterrant leurs têtes à l’intérieur, selon les études. O. formosanus effectuerait même des «rouleaux de la mort» en serrant sa proie, peut-être pour secouer les organes. Alors que les serpents avalaient les organes un par un, les amphibiens étaient toujours en vie. Parfois, le processus prenait des heures, ont rapporté les chercheurs.

Il y a 83 espèces de serpents kukri dans le Oligodon genre en Asie. Les serpents ne mesurent généralement pas plus de 100 centimètres de long et le nom du groupe vient du kukri, une machette courbée du Népal, car sa forme rappelle les grandes dents arrière hautement modifiées des serpents. Les serpents Kukri utilisent ces dents pour trancher en œufs, mais ils peuvent aussi être des armes redoutables (comme l’ont découvert certaines grenouilles très malheureuses).

Dans une étude, publiée le 15 février dans la revue Herpétozoaire , les scientifiques ont décrit trois attaques de serpents contre des grenouilles rondes baguées (Kaloula pulchra), qui sont si rondes qu’elles sont également connues sous le nom de grenouilles à bulles ou grenouilles potelées. Ils ont le dos brun avec des rayures plus claires sur les côtés et le ventre de couleur crème, et ils mesurent jusqu’à 3 pouces (8 cm) de long, selon les parcs nationaux thaïlandais .

Deux des attaques ont été perpétrées par des serpents kukri taïwanais et ont eu lieu à Hong Kong en octobre 2020. Un serpent, filmé le 2 octobre dans un jardin résidentiel de quartier, a émergé d’un trou dans le sol pour mordre une grenouille à bulles qui passait, s’ouvrant en deux. la grenouille et fourre sa tête à l’intérieur. Le serpent et la grenouille se sont affrontés pendant environ 40 minutes; le serpent a effectué environ 15 rotations corporelles, ou «rouleaux de mort», pendant la bataille, selon l’étude.

« Nous pensons que le but de ces rouleaux de la mort était d’arracher des organes pour être avalés par la suite », Henrik Bringsøe, auteur principal des deux études et herpétologue amateur et naturaliste, dit dans un communiqué .

Un serpent taïwanais kukri a ouvert l’abdomen d’une grenouille fouisseuse peinte et extrait plusieurs organes qu’il mord et mâche. L’observation a eu lieu à Hong Kong. (Crédit d’image: Vince Natteri)

Un deuxième serpent kukri taïwanais a été découvert le 8 octobre dans un parc urbain alors qu’il dînait «énergiquement» sur les organes d’une grenouille qui étaient «exposés et visibles», ont écrit les auteurs de l’étude.

La troisième attaque contre une grenouille à bulles a été commise par un serpent kukri à petites bandes – l’espèce qui a été documentée pour la première fois présentant ce comportement – le 15 septembre, sur un site d’usine à l’extérieur d’un petit village du nord-est de la Thaïlande. Pendant la lutte, le serpent a exécuté 11 jets de mort, ses dents fermement enfouies dans le ventre de la grenouille.

« Les efforts du serpent ont abouti à ce que ses dents pénètrent l’abdomen à un point tel que du sang et peut-être des tissus organiques sont apparus », ont rapporté les scientifiques. « Finalement, la grenouille a été avalée entière alors qu’elle était encore en vie. »

Une autre étude, publiée le même jour dans Herpétozoaire , a présenté une observation d’un serpent kukri ocellé se régalant d’un crapaud commun asiatique (Duttaphrynus melanostictus) à l’intérieur d’un lodge dans un parc national du sud du Vietnam. Ces crapauds sont robustes, à peau épaisse et de couleur variable, et ils mesurent environ 8,5 cm de long, selon Web sur la diversité animale , une base de données sur la biodiversité maintenue par le Museum of Zoology de l’Université du Michigan.

Les observateurs ont enregistré cette attaque le 31 mai 2020. Le crapaud était déjà mort à l’époque, « et le serpent bougeait sa tête et son cou d’un côté à l’autre comme s’il essayait de se frayer un chemin à l’intérieur », ont écrit les auteurs de l’étude. Quelques minutes plus tard, le serpent avala le crapaud tout entier.

Un serpent kukri ocellé du Vietnam a d’abord percé ce crapaud commun asiatique venimeux, a enfoui sa tête profondément dans l’abdomen de l’amphibien, puis a avalé le crapaud entier. (Crédit d’image: James Holden)

Dans l’étude de 2020 sur les serpents kukri à petites bandes éviscérant des crapauds communs asiatiques, les scientifiques ont émis l’hypothèse que les serpents mangeaient sélectivement les organes pour éviter les toxines mortelles des crapauds. Cependant, le serpent kukri ocellé a avalé le crapaud après son apéritif d’organe, laissant entendre que les serpents pourraient avoir une résistance naturelle au poison des crapauds.

Les grenouilles potelées ont également un moyen de dissuasion intégré qui peut encourager les prédateurs à aller directement vers leurs organes. Bien que les grenouilles ne soient pas toxiques, elles sécrètent de manière défensive un mucus collant au goût désagréable, selon l’Université de Californie à Berkeley. AmphibiaWeb .

« Nous espérons que les futures observations pourront découvrir des aspects supplémentaires des habitudes alimentaires fascinantes des serpents kukri – même si nous pouvons en effet les qualifier d’horrible! » Bringsøe a déclaré dans la déclaration.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.