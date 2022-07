Les séries Netflix les plus vues la semaine dernière (18 au 24 juillet 2022)

Netflix

Une nouvelle semaine s’est écoulée pour Netflix et nous avons une nouvelle liste de séries que les abonnés ont le plus choisies ces jours-ci. Voyez lequel est le premier !

©NetflixLa série la plus vue sur Netflix la semaine dernière (du 18 au 24 juillet 2022).

le service de streaming Netflix sa crise d’entreprise s’aggrave de plus en plus, après la confirmation de la perte de près d’un million d’abonnés au cours de son deuxième trimestre, mais il y a une réalité qui n’a pas changé jusqu’à présent. Il y a une caractéristique qui s’est répétée ces dernières années et c’est que les titres provenant de la plateforme sont ceux qui font le plus parler les téléspectateurs de différents pays, comme cela s’est produit avec choses étrangesqui est tombé cette semaine dans le Top 10 et a été dépassé. Connaissez dès maintenant les séries les plus regardées du 18 au 24 juillet 2022 !

+La série la plus regardée sur Netflix la semaine dernière

5-Rivière Vierge

Le drame romantique basé sur le roman du même nom de Robyn Carr est revenu en streaming le 20 juillet avec sa quatrième saison, qui se concentre à nouveau sur Mel ne sachant pas si son bébé appartient à son défunt mari Mark ou Jack, mais maintient un sentiment d’optimisme. pendant des années qu’elle a voulu être mère et son rêve se rapproche de devenir une réalité. Les nouveaux chapitres sont déjà un succès, mais les fans doivent savoir qu’il y en aura d’autres, puisqu’il a été renouvelé pour un cinquième opus.

4- Manifeste

Ce programme créé par Jeff Rake a de nouveau été ajouté au catalogue de la plateforme avec ses trois saisons, après avoir traversé des moments difficiles en raison de l’annulation subie par le réseau NBC. Cependant, Netflix a annoncé à la fin de l’année dernière son sauvetage et la production d’un quatrième et dernier opus, dont aucun détail officiel n’est connu jusqu’à présent, seulement que Melissa Roxburgh, Josh Dallas et JR Ramírez seront de retour.

3- Aube

À partir du 15 juillet, les utilisateurs de streaming pourront profiter de cette nouvelle fiction avec Elena Rivera, qui est un remake du feuilleton turc ‘Quelle est la faute de Fatmagül ?’. Son postulat est centré sur une jeune femme agressée sexuellement par un groupe de quatre hommes, dont trois sont les meilleurs amis de Bruno, dont elle est complètement amoureuse. Lorsqu’il découvre l’identité du quatrième homme, un nouveau cauchemar commence.

2- Choses étranges

Le 1er juillet, la production créée par les frères Duffer sortait le tome 2 de sa saison 4. En première partie, le public assistait à l’apparition d’une nouvelle menace surnaturelle à Hawkins, appelée Vecna, alors Eleven et ses amis doivent à nouveau affronter l’ennemi. et essaient de sauver la ville, bien qu’ils ne puissent éviter d’avoir des pertes douloureuses. La livraison finale est prévue mi-2024.

1-Resident Evil

Après avoir été libéré le 14 juillet, la série de Resident Evil devient la série Netflix la plus choisie entre la semaine du 18 et du 24 juillet. Il s’agit d’une nouvelle adaptation du jeu vidéo de Capcom, mettant en vedette Ella Balinska, qui rencontre un succès auprès du public, mais qui n’a apparemment pas suscité l’enthousiasme des fans de la saga, puisqu’ils ont laissé de terribles critiques. Cette fois-ci, l’histoire se déroule 14 ans après qu’un virus mortel a provoqué une apocalypse mondiale, et Jade Wesker lutte pour survivre dans un monde envahi par des créatures infectées, alors que son passé la hante.

