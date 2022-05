Les séries Marvel annulées par Netflix ont déjà une date de sortie sur Disney+

Disney+

Après un moment sans nouvelles, Disney + a confirmé quand la série Marvel réalisée par Netflix sera disponible. Connaissez votre date de sortie !

©NetflixLa série Marvel annulée par Netflix a déjà une date de première sur Disney +.

Le rachat de Fox par Disney a généré de grands changements au sein de l’industrie, comme la création et la fermeture de différents espaces au sein de l’entreprise. L’une des conséquences les plus connues a été la décision du service de streaming Netflix d’annuler toutes ses séries Marvel, sans possibilité de reprise, puisqu’ils ne feraient pas partie de l’accord et deviendraient la concurrence. La bonne nouvelle est que ces titres ont trouvé une nouvelle maison sur Disney + et ont déjà une date d’arrivée.

La dissolution de Marvel Television a été l’une des premières mesures de Disney début 2019, ce qui a conduit la plateforme à annoncer la fin de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher Oui Les défenseurs. Fin 2021, Netflix a perdu les droits sur chacun des programmes et finalement en mars de cette année, ils ont abandonné le catalogue de contenu.

Peu de temps après, il a été confirmé que tous les titres seraient disponibles en streaming Disney+, une action que tous les fans d’adaptations de super-héros attendaient. Enfin, ils ont rejoint leur bibliothèque le 16 mars uniquement aux États-Unis avec un changement qui a retenu l’attention des téléspectateurs : le logo Netflix et son accueil classique lors de la lecture de l’émission ont été supprimés. Il y a déjà une date pour vos arrivées en Amérique Latine !

+Quand la série Marvel réalisée par Netflix arrive-t-elle sur Disney+ ?

Par le biais d’un communiqué présenté ce lundi, ils ont annoncé que Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Les Défenseurs Oui Le punisseur À venir à Disney + le 29 juin. Pour profiter de la série, les abonnés doivent mettre à jour le contrôle parental pour y avoir accès, car il comprend du matériel réservé aux mineurs et dans la section « Modifier le profil », ils peuvent le modifier pour avoir un catalogue uniquement adapté aux personnes de plus de 14, 16 ou 18 ans.

Suite à l’intégration de la série de merveilleaugmente la possibilité que Disney+ commencer à travailler sur une suite ou des redémarrages des personnages, comme confirmé un prochain spectacle de Daredevil avec Charlie Cox. L’acteur a déjà fait sa première apparition en tant que Matt Murdock dans le MCU en Spider-Man : Pas de retour à la maison et peut réapparaître dans plus de projets de la franchise.

Vous n’êtes pas encore abonné à Disney+ pour accéder au contenu Marvel exclusif ? Abonnez-vous sur ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂