Les séries les plus vues sur Netflix la semaine dernière (25 au 31 juillet 2022)

FlixPatrol propose les données des séries que les utilisateurs de Netflix ont le plus choisies durant la dernière semaine de juillet. Un titre spécifique a attiré plus d’attention que les autres et ici nous vous dirons ce que c’était.

©NetflixLa série la plus vue sur Netflix la semaine dernière (25 au 31 juillet 2022).

Le septième mois de 2022 est l’histoire pour Netflix, s’imposant à nouveau comme le service de streaming le plus demandé au monde aujourd’hui, mais avec quelques conflits d’entreprise qui les ont fait perdre près d’un million d’abonnés au deuxième trimestre. Pendant ce temps, la réalité est que ses titres sont les plus joués et commentés dans la plupart des pays, donc cet aspect reste plus fort que jamais et continuera de la même manière en août avec plus de sorties. Ensuite, passez en revue les séries les plus regardées sur la plateforme au cours de la dernière semaine de juillet. Découvrez le Top 5 !

+Les séries Netflix les plus vues du 25 au 31 juillet 2022

5- Manifeste

Après un temps d’absence du catalogue en raison de circonstances différentes, la fiction créée par Jeff Rake est revenue et est à nouveau l’un des contenus les plus choisis par le public. L’histoire de ces passagers qui ont fait partie d’un voyage d’heures qui a signifié cinq ans dans le monde est composée de trois saisons. Comme les fans le savent, NBC l’a annulé au milieu de 2021, mais Netflix l’a sauvé et il y aura bientôt un dernier versement.

4-Resident Evil

Sans aucun doute, l’une des sorties les plus attendues du mois et lors du rapport précédent, ils avaient atteint le sommet, mais malheureusement leur chute est évidente en raison d’un mauvais accueil par le public et la possibilité d’une deuxième saison est en cours de discussion. Sa prémisse frappante se déroule 14 ans après qu’un virus mortel a provoqué une apocalypse mondiale et que Jade Wesker lutte pour survivre dans un monde envahi par des créatures infectées, tandis que son passé la hante.

3- Aube

La télévision espagnole a connu une nouvelle référence en juillet avec ce remake de la telenovela turque « ¿¿Qué culpa está Fatmagül ? » avec Elena Rivera. L’intrigue tourne autour d’une jeune femme qui est agressée sexuellement par un groupe de quatre hommes, dont trois sont les meilleurs amis de Bruno, dont elle est complètement amoureuse. Lorsqu’il découvre l’identité du quatrième homme, un nouveau cauchemar commence.

2-Rivière Vierge

En quelques jours seulement, il avait atteint le Top 5 de la liste précédente et pendant ces jours, il a obtenu une fureur similaire, même si cela n’a pas suffi à se positionner au sommet du lundi au dimanche. Dans cette partie de l’histoire, Mel ne sait pas si son bébé appartient à son défunt mari Mark ou Jack, mais elle maintient un sentiment d’optimisme depuis des années qu’elle a voulu être mère et son rêve se rapproche de devenir un réalité. Le drame romantique reviendra pour un cinquième volet, dont la production a déjà commencé.

1- Choses étranges

Le mois commençait avec la création des frères Duffer et devait se terminer de la même manière. Selon les données de FlixPatrol, la série Netflix la plus regardée entre la semaine du 24 au 31 juillet était choses étranges. La fureur générée par la sortie de ses deux tomes perdure chez les fans et ses neuf chapitres font toujours sensation auprès des téléspectateurs. Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles de la cinquième saison, mais on sait que ce sera la dernière.

