Les séries et films Prime Video les plus attendus en première en novembre 2022

Première vidéo

Prime Video a déjà son calendrier de novembre. Mais surtout, saviez-vous qu’il y a 4 productions à ne pas manquer ? Rencontre-les.

© Prime Vidéoglace qui crie

La guerre du streaming est imparable, mais certaines plateformes parviennent toujours à se positionner au sommet. Parmi eux se trouve Première vidéo, qui est l’un des plus choisis parmi les téléspectateurs. Cette entreprise a un catalogue immense et avec lequel elle ne cesse de grandir. A tel point qu’il est rapidement devenu l’un des favoris à travers le monde et sa grande variété est un atout pour son succès.

Eh bien, il faut noter que Première vidéo continue de renouveler son catalogue mois après mois. En fait, avec l’arrivée de novembre, la plateforme prépare déjà de grandes premières qui donneront beaucoup à dire. Bien sûr, la réalité est que parmi toutes les sorties, il y en a quatre que tout fan de bonnes productions ne devrait pas manquer. Et, pour cette raison, ces créations sont les plus attendues du mois. Rencontre-les.

Les productions Prime Video les plus attendues en novembre 2022 :

4 novembre :

Mon Policier : Ce film arrive sur la plateforme le 4 novembre et fait partie des plus attendus. Mettant en vedette Harry Styles et Emma Corrin, ce film promet d’être un grand succès. Car c’est une histoire de dépassement et d’émotion entre trois jeunes. Ils se lancent dans un voyage puissant et bouleversant dans la Grande-Bretagne des années 1950.

La fin de l’amour: Cette série arrive également le 4 novembre et a déjà donné beaucoup à dire. Mettant en vedette Lali Espósito, la fiction suit la vie de Tamara Tenenbaum, une philosophe de la culture pop qui se rebelle contre le concept traditionnel de romance. Se rebeller aussi, une fois de plus, contre sa vie religieuse.

11 novembre :

Pour crier Glace : Cette comédie romantique arrive sur Prime Video dirigée par un groupe d’amis qui se retrouvent lors d’un mariage et après une série d’événements malheureux, ils finissent par chanter sur scène. Ceci, sans savoir, que c’est ainsi que leur vie va changer à jamais.

18 novembre :

Les personnes que nous détestons au mariage : Ce film arrivera sur Prime Video le 18 novembre. Le film suit les frères et sœurs dysfonctionnels Alice et Paul, qui vivent avec leur mère optimiste et sont invités au mariage de leur demi-sœur Eloïse. L’idée de la jeune femme est que chacun réapprenne à s’aimer comme il l’a fait à un moment donné.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂