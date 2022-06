Les séries et films les plus regardés sur Prime Video la semaine dernière

in

Prime Video propose des films et des séries de qualité qui rivalisent pour atteindre le numéro un parmi les plus regardés sur la plateforme. Que s’est-il passé la semaine dernière ?

©IMDBLes garçons

Première vidéo est une plate-forme avec un contenu de haute qualité pour ses abonnés qui peuvent profiter à la fois des séries et des films originaux du service ainsi que des productions tierces qui ont su faire du bruit et sont aujourd’hui présentes dans un catalogue qui grandit de jour en jour avec de meilleures alternatives . Cela garantit Première vidéo une place importante dans ce que nous appelons La guerre du streaming!

+Films les plus vus cette semaine

.3. Urgence

Êtes-vous prêt pour une soirée mythique ? Trois étudiants doivent peser le pour et le contre d’appeler la police face à une situation inattendue. Le film a un solide taux d’acceptation de 93% sur Rotten Tomatoes et est réalisé par Carey Williams avec Donald Watkins, RJ Cyler et Sebastian Chacon dans le casting.

.deux. KGF Chapitre 2

Le pays de Kolar Gold Fields a désormais un nouveau boss : Rocky, qui remplit de peur le cœur de ses rivaux. Ses alliés le voient comme un sauveur tandis que le gouvernement le perçoit comme une menace pour la loi et l’ordre. Des batailles sanglantes vous attendent alors que Rocky poursuit son chemin vers la suprématie, laissant derrière lui toute forme d’opposition.

.1. La guerre de demain

Un père de famille est recruté par des voyageurs temporels qui, dans le futur, mènent une guerre inégale contre une race extraterrestre qui a envahi la planète Terre, exterminant la majeure partie de la race humaine. Il est maintenant de la responsabilité de cet homme ordinaire et de bien d’autres personnes du passé de mener la bataille la plus importante de l’histoire de l’humanité.

+Les séries les plus regardées cette semaine

.3. Bosch : héritage

Bosch gagne maintenant sa vie en tant que détective privé deux ans après avoir démissionné du LAPD et se retrouve à travailler avec un ennemi et avocat de premier plan, Honey « Money » Chandler. Pendant ce temps, la fille de Bosch, Maddie, s’aventure dans le monde du département de police de Los Angeles.

.deux. ciel nocturne

Irene et Franklin York, un couple de retraités, ont un secret : une caméra enterrée dans leur jardin qui les mène miraculeusement sur une étrange planète désertique. Lorsqu’un jeune homme énigmatique arrive, l’existence tranquille des York est bouleversée et la chambre mystérieuse qu’ils pensaient si bien connaître s’avère être bien plus que ce qu’ils auraient pu imaginer.

.1. Les garçons

Un groupe de justiciers connu officieusement sous le nom de « Les garçons » il s’est mis à éliminer les super-héros corrompus avec rien d’autre que le courage des cols bleus et la volonté de se battre salement. Cette fois, Billy Butcher et son équipe trouvent un moyen d’égaliser les chances contre Homelander et son équipe apparemment invincible.

