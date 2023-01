Les séries et films les plus regardés sur Netflix la première semaine de 2023

Netflix

Netflix a célébré sa première semaine en 2023 avec de nouveaux titres qui ont dépassé le Top 10 des vues des abonnés. Quels ont été les plus populaires ?

©GettyLa série et le film les plus regardés sur Netflix au cours de la première semaine de 2023.

Une nouvelle année a commencé pour le service de streaming Netflixaprès une année 2022 avec de multiples problèmes d’entreprise qui ont affecté leur programmation avec diverses annulations, mais ils ont également apprécié le succès caractéristique de leurs titres jusqu’à ce qu’ils deviennent populaires, comme dans le cas de Merlin. En 2023, ils auront plus de défis, c’est pourquoi ils ont commencé leur première semaine avec deux titres au-dessus du reste qui ont été reconnus comme les plus choisis.

+Les séries les plus regardées de la semaine sur Netflix

Les séries font partie des consommations préférées des utilisateurs de la plateforme et des offres attractives arrivent sans cesse, mais ces derniers jours aucune n’a eu plus de succès que Kaléidoscope, selon Flixpatrol. Il s’agit de la nouvelle création d’Eric Garcia basée sur une histoire vraie, mettant en vedette Giancarlo Esposito, Paz Vega, Rufus Sewell, Tati Gabrielle, Rosaline Elbay, Peter Mark Kendall et Jordan Mendoza, entre autres.

Sa prémisse s’étend sur 25 ans et raconte l’histoire d’un gang de voleurs accomplis qui ont entrepris d’ouvrir un coffre-fort supposé imprenable pour obtenir le plus gros butin de l’histoire. La chambre est gardée par l’équipe de sécurité d’entreprise la plus puissante au monde, et le FBI est sur leurs talons. Chaque épisode révèle une pièce d’un puzzle complexe de corruption, de cupidité, de vengeance, de machination, de loyauté et de trahisons.

+Le film le plus regardé de la semaine sur Netflix

Au cours des derniers mois, la liste des longs métrages a été celle qui a connu le plus de mouvements en raison des innombrables premières. Cependant, FlixPatrol révèle que Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés C’était à nouveau le film préféré des abonnés Netflix. Après avoir acquis ses droits, le streaming a lancé la suite du film à succès Knives Out le 23 décembre 2022, toujours avec Rian Johnson comme principal responsable.

Dans cette nouvelle aventure, le détective Benoit Blanc arrive dans un manoir sur une île grecque, mais comment il y arrive et pourquoi les premières énigmes sont soulevées. Blanc rencontre un groupe éclectique d’amis invités par le milliardaire Miles Bron pour célébrer leur réunion annuelle. Comme dans toute histoire de meurtre, chaque personnage a ses secrets, ses mensonges et ses motivations. Lorsqu’un cadavre apparaît, ils deviennent tous des suspects.

