Les séquences de Jurassic World 3 CinemaCon taquinent le retour de Bond-Style Action & Legacy Trio

Universal Studios a terminé son séjour à l’événement CinemaCon de cette année avec un regard passionnant sur la suite très attendue de Jurassic World: Dominion, les images qui jettent un coup d’œil dans les coulisses du retour de bien-aimé parc jurassique met en vedette Sam Neill, Jeff Goldblum et Laura Dern. Alors que l’aperçu des scènes du film fini était bref, elles auraient inclus « Owen Grady de Chris Pratt galopant après des dinosaures dans un paysage de montagne enneigé, Claire Dearing de Bryce Dallas Howard poursuivie par eux sur les toits européens, et le trio hérité de Sam Neill, Jeff Goldblum et Laura Dern reviennent. »

Avec l’aimable autorisation de Deadline, le dernier parc jurassique les images étaient principalement composées d’un regard dans les coulisses de Jurassic World : Dominion, avec des interviews des acteurs et de l’équipe donnant un aperçu de ce que la suite entraînera. « Ce film pose la seule question : et si les dinosaures vivaient parmi nous ? Serions-nous en sécurité ? a demandé le réalisateur Colin Trevorrow. « La réponse est… non », a-t-il répondu, à la surprise d’absolument personne.

La bobine de grésillement a ramené le public au début, montrant des images du cinéaste légendaire Steven Spielberg sur le tournage des années 1993 parc jurassique. Dans le clip, le réalisateur explique à la vedette Joseph Mazzello (qui a joué Tim dans le premier film) l’importance du moustique piégé dans l’ambre au sommet de la canne de John Hammond de Richard Attenborough. C’est le moustique qui a tout déclenché…

Nous sommes alors accueillis avec la vue d’aujourd’hui Sam Neill en disant: « Nous nous sommes beaucoup amusés sur le premier film », avec la co-star Laura Dern ajoutant que « Il y avait une énergie sur le plateau que c’était la première fois que vous le voyiez », en référence à la façon dont Spielberg a apporté les dinosaures les plus importants à la vie.

Ceci est suivi de Monde Jurassique la star Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, qui expriment tous deux leur amour pour l’original de Spielberg. « Quand vous avez vu le dinosaure dans la remorque et les ondulations sur l’eau (dans la tasse dans la Jeep), cela a défini ma génération », explique Pratt. « Le cinéma a changé pour toujours », conclut Howard.

Les détails spécifiques de l’intrigue sont gardés secrets, mais nous savons que Jurassic World : Dominion ramènera les héros de la franchise Dr Ian Malcolm, Dr Alan Grant et Dr Ellie Sattler dans la mêlée préhistorique, avec les personnages joués une fois de plus par Jeff Goldblum, Sam Neill, et Laura Dern respectivement. Le dernier film de la franchise en cours, Jurassic World: Fallen Kingdom, s’est terminé avec plusieurs espèces différentes de dinosaures maintenant lâchées sur le monde, ce qui rend probable que Jurassic World : Dominion trouvera les personnages hérités amenés pour aider à arrêter les bêtes préhistoriques et à lutter contre la menace des dinosaures aux côtés du monde jurassique Bryce Dallas Howard et Chris Pratt.

Les images décrites sonnent comme une combinaison de Indiana Jones et James Bond, avec des dinosaures ajoutés, ce qui correspond à ce que Colin Treverrow a dit dans le passé. « Je suis sûr que ce n’est un secret pour personne que nous avons tourné au Royaume-Uni, nous avons tourné en Colombie-Britannique. Nous avons tourné à Malte. Et ceux-ci représentent essentiellement nos emplacements », a-t-il révélé. « Il y a un autre endroit majeur que je ne veux pas divulguer pour l’instant. Mais il y a n’importe quel environnement que vous pouvez imaginer, environnement écologique, environnement physique auquel vous pouvez penser, il est représenté dans ce film, [because it] est une grande aventure à travers le monde. Il contient un peu de Bourne et Bond et un peu de film d’espionnage. Film d’espionnage, thriller scientifique avec des dinosaures. »

Jurassic World : Dominion est prévu pour une sortie en salles le 10 juin 2022, par Universal Pictures. Cela nous vient de Deadline.

Sujets : Jurassic World 3, Jurassic Park, CinemaCon