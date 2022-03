Les sept maris d’Evelyn Hugo débarquent sur Netflix sous forme de film

NETFLIX

Le best-seller de Taylor Jenkins Reid fera partie du catalogue de la plateforme de streaming. Qui sont les actrices demandées par les fans ?

Cinq ans se sont écoulés depuis Taylor Jenkins-Reid Publique Les sept maris d’Evelyn Hugo. Et seulement deux depuis qu’il a été traduit en espagnol et a parcouru le monde en rassemblant des lecteurs passionnés de partout. Mais l’histoire ne s’arrêtera pas là, car désormais la fiction sera adaptée dans un film et vous arriverez à rien de moins que l’écran de Netflix. Apprenez ici tout ce qui est connu jusqu’à présent!

De quoi s’agit-il? Inspiré par des chiffres comme Elizabeth Taylor, Rita Hayworth et Ava Gardner, le roman présente Evelyn Hugo, une star hollywoodienne de 79 ans qui décide d’accorder une dernière interview à Monique Grant, une journaliste inconnue. Pour cela, il l’emmène se promener en lui racontant des détails sur sa vie personnelle et professionnelle, réalisant une connexion qui fera que leurs vies se croiseront même de manière tragique.

Après avoir reçu une recommandation massive sur les réseaux sociaux, principalement sur TikTok, Netflix a repris les droits et va enfin rejoindre son catalogue. Et Taylor Jenkins Reid est plus que d’accord, puisqu’elle sera la productrice exécutive avec Marguerite Chernin. Pour le moment, les détails sur la direction du film et les actrices qui composeront le casting qui génère déjà une énorme intrigue sur Internet sont inconnus.

Cependant, on a appris que l’écrivain ne serait pas derrière le scénario, bien qu’elle le soit. liz tigelaarle créateur de la série Des petits feux partout, disponible sur Amazon Prime Video. Sur cette même plateforme, on verra une autre adaptation du même auteur américain. Ce sera du livre Tout le monde aime Daisy Jonespublié en 2021. Il arrivera également Malibu renaît -de la même année- à la plateforme Hulu.

Qui seront ses protagonistes ? Pour le moment, on ne sait pas s’ils ont été officiellement choisis. Cela lui-même a donné lieu à des spéculations sur Twitter, où les utilisateurs ont commencé à rassembler leurs casting de fans. Bien que des noms de toutes sortes aient fait leur apparition, cinq personnalités se sont imposées comme les candidats favoris : Sofia Vergara ou Ana de Armas dans la peau d’Evelyn Hugo et Emma Stone, Anya Taylor-Joy ou Jessica Chastain comme Celia St. James. Auront-ils leur chance ?

