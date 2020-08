Les sept jeux (et graphismes) qui nous ont vendu la nouvelle génération

La PS5 et la Xbox Series X n’ont peut-être pas un avenir immédiat prometteur aujourd’hui, mais cela ne signifie pas que ce qui va arriver 2021 et au-delà du plus prometteur.

Les deux consoles ont sur la table merveilles visuelles authentiques qui, avec toute la série de titres à venir, semblent porter sur leurs épaules les raisons qui nous conduiront à acheter une console de nouvelle génération. Ce n’est peut-être pas cette année et ce n’est peut-être pas au début de l’année prochaine, mais tôt ou tard, nous finirons par tomber grâce à des jeux comme ceux-ci.

Horizon interdit ouest

Le retour du meilleur visage de Jeux de guérilla Il semblait naviguer dans sa bande-annonce entre le CGI et les scènes créées avec le moteur du jeu, mais si c’est le niveau auquel ils aspirent avec Horizon Forbidden West, je doute fort que nous finissions par recevoir quelque chose de beaucoup moins jouable. C’est, sans aucun doute, l’un des jeux les plus prometteurs de la nouvelle génération.

Kena: Pont des esprits

Pendant ce temps, Triple A a faufilé l’un de ces titres plus petits mais tout aussi remarquables, le Kena Bridge of Spirits de Laboratoire Ember. L’idée de jouer une aventure avec des graphismes et de l’art à mi-chemin entre Pixar et Studio Ghibli est un régal pour les amateurs d’animation.

Microsoft Flight Simulator

Celui qui n’a plus rien à prouver car il a déjà libéré tout son potentiel depuis sa bêta est Microsoft Flight Simulator. Le simulateur de vol de Microsoft offre l’une des impressions les plus réalistes et spectaculaires de la nouvelle génération. C’est aussi le seul dont nous pouvons commencer à profiter cette année.

Projet Mara

Après avoir démontré magistralement que ses études sur la maladie mentale pouvaient être transférées de manière transparente à un jeu vidéo, maintenant en Théorie des ninjas Ils veulent faire de même avec leurs recherches sur la terreur psychologique. Une idée passionnante qui ajoute à l’hyperréalisme de ses scènes dans Project Mara.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Un autre sur lequel il n’y avait aucun doute sur son potentiel était Ratchet & Clank: Rift Apart. Sony a bien fait de garantir la collaboration de Jeux insomniaques pour façonner son catalogue, et la vidéo avec gameplay montrant les avantages visuels de la PS5 et de son SSD en rend bien compte.

La saga de Senua: Hellblade 2

Une autre acquisition réussie est celle de Théorie des ninjas par Microsoft et, avec le Projet Mara que nous avons montré quelques lignes ci-dessus, Hellblade 2 promet également de nous laisser trembler avec sa section visuelle. Nous voulons vraiment en savoir plus sur lui, mais il semble que les choses vont être longues.

Bonus Track: Gran Turismo 7 et Forza Motorsport

On termine avec deux titres qui partagent le même esprit: sa passion pour les quatre roues. Gran Turismo 7 et Forza Motorsport n’ont pas été trop révélateurs visuellement, mais ce que l’on attend de ces deux sagas est content de la plus haute qualité et le jour reste à venir où ils déçoivent.