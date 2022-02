Les seins prothétiques de Lily James dans Pam et Tommy étaient tellement en sueur qu’ils n’arrêtaient pas de tomber

Lily James a déclaré que certaines des prothèses qu’elle devait porter pour sa performance en tant que Pamela Anderson dans Pam et Tommy l’a fait transpirer tellement qu’ils sont presque tombés entièrement. Si vous n’avez pas encore vu l’émission, vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.

Pamela Anderson et son mari Tommy Lee de Mötley Crüe étaient parmi les célébrités les plus reconnaissables de l’époque, ce qui signifiait que James et sa co-star Sebastian Stan devaient jouer le rôle si le spectacle allait être crédible.

Cela signifiait que James devrait passer beaucoup de temps à se maquiller et à porter une poitrine prothétique.

En fin de compte, les fans ont été époustouflés de voir à quel point elle ressemblait à Anderson, et cela tient en grande partie à ses talents d’actrice, étant donné qu’elle est complètement méthodique et a habité le rôle tout le temps.

Crédit : Disney+

Cependant, elle devait également subir une transformation physique assez importante chaque jour afin de maintenir l’illusion.

Cela comprenait des perruques et des faux seins.

S’adressant à Entertainment Weekly, James a révélé: «J’étais dans la chaise de maquillage à 3h30 du matin, et il y aurait ce processus de quatre heures pour me faire entrer dans le look de Pamela.

« Yeux, perruque, dents, il y avait juste tout un processus. »

« Nous avons exploré des tonnes de prothèses différentes comme le nez, le menton, les sourcils, le front, mais à la fin, nous l’avons dépouillé autant que possible.

« Nous ne voulions pas qu’il y ait trop de barrière entre moi et mes expressions. Je pense qu’ils ont fait un très bon travail. J’ai été vraiment assez choqué par ce qu’ils ont pu faire.

Pourtant, la prothèse mammaire a causé quelques problèmes.

James a ajouté: « Le morceau de poitrine était incroyable,

« Tu ne saurais jamais, jamais que ce n’était pas moi. C’était choquant.

« Au final, parce que c’était long à enfiler, je ne l’ai pas porté autant que je le voulais.

« Nous avons en quelque sorte triché avec mes propres seins et trouvé des tenues et des trucs pour camoufler ou cacher et simulé l’illusion qu’ils sont plus gros. »

Crédit : Disney+

De plus, elle a déclaré: « Ce serait bouillant – je transpirais vraiment et mes seins se détachaient. Je suis anglais, il fait trop chaud !

En fin de compte, il semble que tout se soit réuni pour le spectacle, car de nombreuses personnes se sont connectées.