Les secrets des médias sociaux des coulisses d’un influenceur Instagram

Je travaille à la croissance de ma page Instagram depuis un an maintenant et j’ai gagné plus de 3000 abonnés au cours de cette période.

Surtout avec la pandémie et étant coincé à la maison, j’ai décidé de m’engager à apprendre les tenants et les aboutissants d’être un influenceur Instagram.

J’ai passé mon temps libre à regarder des vidéos YouTube sur les stratégies de hashtag et j’ai parcouru New York pour faire des séances photo Instagram avec un trépied.

J’ai également beaucoup appris sur la façon de stimuler l’engagement, de gagner un suivi régulier et de savoir quoi publier pour avoir plus de regards sur votre flux Instagram.

Voici 10 secrets des médias sociaux dans les coulisses d’un influenceur Instagram.

Continuez à lire pour les meilleurs conseils, astuces et secrets pour développer votre suivi sur les réseaux sociaux, comme le raconte un influenceur en herbe.

1. Trouvez votre créneau.

Avant même de vous concentrer à devenir un influenceur, vous devez déterminer votre créneau.

Il est très important que vous sachiez ce que vous souhaitez publier et que vous définissiez votre domaine d’expertise.

Voulez-vous publier des articles sur le style de vie, les voyages, la mode ou autre chose? Tous vos messages doivent refléter votre niche, la première étape consiste donc à trouver votre niche. Certaines façons de faire du brainstorming sont de commencer par noter vos intérêts et passions, ce que vous faites bien et d’identifier les problèmes que vous pouvez résoudre.

Après cela, vous devez savoir quelle pourrait être votre niche, puis essayer de publier du contenu qui correspond à cette niche. Cependant, si cela ne fonctionne pas, retournez à la planche à dessin et essayez différentes choses!

2. Utilisez votre bio Instagram.

Vous devriez mettre beaucoup d’informations dans votre bio Instagram, afin que les gens sachent ce qu’est votre page.

Profitez-en pour vous présenter! Conseil important: la première ligne de votre bio Instagram en gras aide au référencement Instagram.

Alors, mettez votre nom là-bas, puis quelques mots-clés avec lesquels vous souhaitez être aligné. Par exemple, après mon nom. J’ai mis «NYC Lifestyle» pour que les gens sachent où je vis et quel est mon créneau.

Dans ma biographie actuelle, j’ai mis d’autres créneaux dans lesquels je tombe, comme « le style de vie, les voyages et la mode ». Je l’ai mis là pour que les gens sachent ce que je publie sur mon flux sans avoir à regarder. Ensuite, j’ai mis mon email pour que les marques puissent me contacter pour des partenariats et des collaborations.

Dans votre bio, vous pouvez mettre un lien, alors soyez intelligent sur ce à quoi vous créez un lien dans votre flux. J’ai mis un lien vers mon site personnel. Cependant, vous pouvez utiliser le lien pour annoncer votre TikTok, Twitter ou une marque avec laquelle vous êtes partenaire.

3. Publiez tous les jours.

Il faut beaucoup d’efforts pour se développer sur Instagram car il y a tellement d’autres comptes. Être un influenceur est l’un de ces emplois où vous devez travailler beaucoup au début avant de commencer à voir des résultats.

Honnêtement, la chose la plus importante que vous puissiez tirer de ces conseils est de publier chaque jour, car c’est le meilleur moyen de grandir. Même si vous utilisez des hashtags et suivez tous les trucs et astuces, vous ne verrez pas de croissance si vous êtes incohérent. N’oubliez pas que la cohérence est la clé!

Publier tous les jours peut être accablant, mais ce n’est pas obligatoire. Il existe une application appelée Aperçu que vous pouvez utiliser pour planifier votre flux afin que vous ayez un calendrier à suivre. De plus, vous n’avez pas à publier une photo de vous-même tous les jours, car cela peut prendre du temps, surtout si vous faites des séances photo.

Au lieu de cela, vous pouvez diviser vos photos en publiant des « photos de remplissage ». Par exemple, publiez une photo de vous, suivie d’une photo Pinterest d’un joli coucher de soleil ou d’une citation. Cela facilite votre travail et aide également votre flux Instagram à paraître moins chargé, donc c’est gagnant-gagnant.

4. Rédigez des légendes attrayantes.

Au lieu d’utiliser des émojis ou des paroles de Taylor Swift dans toutes vos légendes, essayez de créer des légendes attrayantes.

Il est toujours utile de publier des légendes Instagram qui posent une question afin que davantage de personnes veuillent laisser un commentaire sur votre photo. Par exemple, vous pouvez demander des recommandations de films ou de livres.

Vous devez également vous concentrer sur la rédaction de légendes qui ont du sens. Par exemple, vous pouvez partager une histoire des coulisses de votre photo.

L’utilisation de ces tactiques est un excellent moyen d’impliquer les gens avec vos publications, mais vous permet également de vous connecter et d’en apprendre davantage sur vos abonnés.

5. Prenez vos propres photos.

Vous devez prendre vos séances photo en main! Au lieu de compter sur vos amis pour prendre des photos de vous, achetez un trépied et une télécommande Bluetooth sur Amazon.

Les trépieds sont très abordables et constituent un excellent moyen pour vous d’avoir une séance photo quand et où vous le souhaitez.

En outre, il vous aide à savoir quel angle vous convient le mieux et où positionner la caméra. En apprenant à être à l’aise derrière la caméra, cela vous aidera à devenir plus à l’aise devant une caméra.

Lorsque vous faites une séance photo avec votre trépied en public, vous pouvez avoir beaucoup de regards des gens qui passent. Ayez confiance et ignorez les gens autour de vous. Plus vous prenez de photos en public, plus cela devient facile. Concentrez-vous simplement sur vous-même et sur ce que vous faites.

6. Utilisez toutes les fonctionnalités d’Instagram.

Instagram vous récompensera si vous utilisez leurs fonctionnalités. Ils veulent que vous utilisiez la plateforme autant que possible. Créez une bobine, un guide, un message, une vidéo IGTV – tout cela. Expérimentez toutes les fonctionnalités, en particulier celles qui sont plus récentes.

Depuis qu’Instagram vient de créer la fonctionnalité de bobines, ils poussent vraiment ces vidéos plus que des photos. Il est beaucoup plus facile de le rendre sur la page Découvrir et de devenir viral avec une bobine dès maintenant.

De plus, vous devez publier vos vidéos TikTok sur des rouleaux et vice versa afin de pouvoir travailler avec plus de contenu. Si un jour vous n’avez pas d’image à publier sur votre page, publiez une vidéo TikTok sur vos bobines Instagram.

Si vous ne voulez pas filmer une vidéo entière, vous pouvez même faire une compilation vidéo de certaines de vos images les plus mignonnes. C’est vraiment une chose facile à faire si vous êtes à court d’idées et que vous souhaitez publier quelque chose sans effort.

7. Photographiez au moins deux regards en une journée.

Donc, vous ne courez pas tous les jours pour faire une séance photo, essayez d’en faire plus en une journée. Il est utile de photographier au moins deux tenues en une journée.

Essayez de trouver des emplacements de photos très proches les uns des autres et apportez deux options de vêtements différentes. Vous pouvez d’abord poser pour une photo, puis trouver une salle de bain pour vous changer en une autre tenue pour votre prochaine séance photo.

Vous voudrez peut-être même apporter une tenue que vous pourrez rapidement mettre par-dessus la première tenue. Vous pouvez même simplement changer une tenue en ajoutant une veste sur le dessus.

En prenant beaucoup de photos en une journée, vous pouvez avoir des photos prêtes à être publiées pour les deux semaines à venir. De cette façon, vous pouvez vous concentrer sur d’autres choses et vous n’aurez pas à vous soucier du retard sur votre calendrier de contenu.

8. Publiez vos photos Instagram sur Pinterest.

Créez un compte Pinterest et publiez vos photos Instagram sur Pinterest.

Puisque Pinterest fonctionne comme un moteur de recherche, il est plus facile pour les autres de trouver votre page et vos photos via la plateforme.

Assurez-vous de publier les photos et de les lier à la photo Instagram exacte sur votre profil. C’est un moyen très simple de gagner plus d’abonnés sur Instagram, ainsi que sur Pinterest.

9. Utilisez des hashtags avec votre photo.

Utilisez des hashtags pour obtenir plus de vues sur votre photo Instagram. En fait, vous pouvez utiliser 30 hashtags sous votre photo et 5 hashtags cachés dans votre histoire Instagram (vous pouvez le cacher derrière un autocollant).

Cependant, essayez de ne pas utiliser d’énormes hashtags, car votre message sera enterré. Par exemple, le hashtag pour « style » contient 524 millions de messages, donc votre message ne sera probablement pas vu.

À la place, utilisez des hashtags comme « streetstyle_daily », car il ne contient que 121 000 publications. L’utilisation de hashtags plus petits augmente les chances que votre message soit vu, et il est possible d’accéder à la page Discovery sur ces hashtags.

Vous pouvez également utiliser ces grands hashtags comme «style», «cute» et «fashion» dans votre histoire Instagram! Cependant, il est plus logique d’utiliser des hashtags plus volumineux dans votre histoire, car votre histoire pourrait se retrouver dans l’histoire globale pour « style ». En plus de cela, tenez-vous-en aux hashtags à plus petite échelle.

10. Interagissez avec d’autres utilisateurs.

Il est important que vous interagissiez avec d’autres utilisateurs de la plateforme.

Un bon conseil est de vous engager pendant 15 minutes avant et après la publication d’une photo.

S’engager avec les autres est un excellent moyen de sensibiliser les autres à votre profil et est un excellent moyen de gagner plus d’abonnés. Pour ce faire, vous pouvez saisir l’un des hashtags que vous aimez utiliser, comme « streetstyle_daily », et aimer et commenter les publications des personnes dans ce hashtag.

Essayez de commenter des choses significatives au lieu de simplement des emojis, cependant. Même en disant quelque chose de simple comme: «J’adore ta tenue, où as-tu trouvé ton pantalon?» ira un long chemin.

Donner à un autre utilisateur de médias sociaux quelque chose à quoi répondre peut l’encourager à consulter votre flux et à vous donner un suivi ou un commentaire.

Après tout, Instagram consiste à se connecter avec les autres.

De plus, c’est agréable de s’engager avec les autres et de dire de belles choses, car les bonnes vibrations vous reviendront.

