Les secrets de la scène d’échecs du jeu de la reine révélés par Anya Taylor-Joy

Sur papier, la récente percée de Netflix a frappé une mini-série Le gambit de la reine ne semble pas très excitant: retracer le voyage du prodige d’échecs Beth Harmon sur la voie de devenir championne du monde avec un match d’échecs après l’autre. Pourtant, la façon dont Anya Taylor-Joy décrit Beth et la façon dont les matchs sont filmés rendent le visionnement aussi passionnant que celui d’une bataille épique avec des épées et des boucliers.

Dans une interview avec IndieWire, Anya Taylor-Joy a révélé que le plan initial était pour elle de mémoriser chaque mouvement pour chaque match avant le tournage. Mais après son arrivée sur le plateau, l’actrice a réalisé qu’une méthode beaucoup plus naturelle et instinctive pour créer ces scènes serait d’apprendre les mouvements sur place avant chaque prise.

«Je me suis dit: ‘Pouvez-vous simplement me montrer le jeu auquel je vais jouer en ce moment, et je le mémoriserai? Je l’exécuterai, puis je pourrai le jeter, essentiellement, et apprendre le le suivant. Cela a fini par devenir la façon dont nous avons tourné tous les jeux, mais aussi, geekly, j’ai adoré. Je viens d’un milieu de danse où c’est ce que vous faites avec la chorégraphie. Vous vous présentez à une classe et un professeur quelque chose et s’attend à ce que vous le sachiez à la seconde où vous l’avez vu. Donc c’était exactement la même chose, mais pour mes doigts. Et c’était une façon beaucoup plus saine de m’y prendre. Et en fait, cela m’a permis d’obtenir un peu de sommeil, ce que j’ai apprécié. «