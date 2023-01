Les Screen Actors Guild Awards arrivent sur Netflix à partir de 2024

Netflix

Netflix sera la plateforme chargée de diffuser les Screen Actors Guild Awards à partir de l’année prochaine avec une surprise pour les prix 2023.

Netflix C’est l’une des plateformes de streaming les plus populaires du marché et ses abonnés bénéficient de nombreux avantages. En ce sens, à partir de 2024, ceux qui disposent du service La N Roja pourront profiter en direct et diriger le Récompenses de la Screen Actors Guild partout dans le monde. Certainement une raison de plus d’engager le géant du streaming.

L’actualité ne s’arrête pas à cette nouvelle. De plus, en 2023, le Récompenses de la Screen Actors Guild visible sur la chaîne YouTube officielle de Netflix. Quand et où aura lieu la remise des prix ? Le 26 février au Fairmont Century Plaza dans la ville de Century, en Californie.

Actualités aux SAG Awards

Les Récompenses de la Screen Actors Guild sont des distinctions décernées par le Screen Actors Guild – Fédération américaine des artistes de la télévision et de la radio et son histoire a commencé en 1952 pour reconnaître des performances exceptionnelles au cinéma et à la télévision. Les SAG Awards sont l’un des principaux événements de récompenses de l’industrie cinématographique hollywoodienne depuis 1995.

Certains des noms propres qui ont été nominés pour remporter le SAG Award en 2023 incluent Austin Butler, Cate Blanchett, Paul Dano, Angela Basset, Steve Carell, Emily Blunt, Jonathan Banks, Jennifer Coolidge, Anthony Carrigan et Christina Applegate, dans diverses listes restreintes. qui incluent les plus performants de l’année écoulée, c’est pourquoi le choix n’est pas facile.

Le phénomène de streaming devient de plus en plus impressionnant si l’on tient compte du fait que non seulement les films, les séries et les documentaires ont leur place sur ces plateformes. Maintenant, on peut aussi parler d’événements sportifs en direct et, dans ce cas, de la remise des prix du Récompenses de la Screen Actors Guild dont vous pourrez profiter dès l’année prochaine dans Netflix. Ça va?

