Les scientifiques viennent de creuser le trou océanique le plus profond de l’histoire

Couverture piscine 2 en 1

La couverture piscine 2en1 de la marque Everearth est parfaite pour la plage ! Dans un sens, elle sert de couverture afin d'être confortablement installé sur le sable, de l'autre, elle se transforme en pataugeoire. Idéale pour les plus petits ! Caractéristiques techniques : - Creuser un trou peu profond.- Placer la couverture dedans et la maintenir avec du sable sur le pourtour.- Remplir d'eau.- Fabriqué en matière recyclable et biodégradable : polyuréthane thermoplastique. - Conforme à la norme EN71.