Les scientifiques viennent de cartographier 1 million de nouvelles galaxies, en 300 heures

Les astronomes australiens viennent de cartographier 83% de l’univers observable, en seulement 300 heures.

Cette nouvelle étude du ciel, que l’agence nationale australienne des sciences (CSIRO) décrit dans une déclaration en tant que « carte Google de l’univers », marque l’achèvement d’un grand test pour le radiotélescope australien Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) – un réseau de 36 antennes ancrées dans l’Outback de l’Australie occidentale. Alors que les astronomes utilisent ASKAP pour parcourir le ciel à la recherche de signatures radio (y compris de mystérieuses rafales radio rapides ) depuis 2012, la gamme complète d’antennes du télescope n’a jamais été utilisée dans une seule étude du ciel – jusqu’à présent.

En exploitant tout le potentiel du télescope, les chercheurs ont cartographié environ 3 millions de galaxies dans le ciel sud, selon un article publié le 30 novembre dans la revue. Publications de l’Astronomical Society of Australia . Jusqu’à 1 million de ces galaxies lointaines peuvent être auparavant inconnues de l’astronomie, ont écrit les chercheurs, et ce n’est probablement que le début. Avec le succès de cette première enquête, les scientifiques du CSIRO planifient déjà des observations encore plus approfondies dans les années à venir.

«Pour la première fois, ASKAP a déployé tous ses muscles, construisant une carte de l’univers plus détaillée que jamais et à une vitesse record», explique David McConnell, un astronome du CSIRO, auteur principal de l’étude. dit dans un communiqué . « Nous nous attendons à trouver des dizaines de millions de nouvelles galaxies dans de futures études. »

De nombreuses enquêtes sur le ciel peuvent prendre des mois, voire des années, à compléter. Le nouvel effort du CSIRO, qu’ils ont appelé le Rapid ASKAP Continuum Survey, n’a pris que quelques semaines d’observation des étoiles. Alors que chacun des 36 récepteurs du télescope a pris de vastes photos panoramiques du ciel, un réseau dédié de supercalculateurs a travaillé deux fois pour les combiner. La carte résultante, qui couvre 83% du ciel, est une combinaison de 903 images individuelles, chacune contenant 70 milliards de pixels. (À titre de comparaison, les caméras la plus haute définition disponibles à la vente capturent quelques centaines de millions de pixels par image).

Chacune de ces images sera rendue publique via le portail d’accès aux données du CSIRO, alors que les scientifiques analysent les résultats et planifient leurs prochaines aventures de cartographie du ciel.

