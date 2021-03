Les scientifiques veulent stocker l’ADN de 6,7 millions d’espèces sur la lune, juste au cas où

Une «arche lunaire» cachée à l’intérieur des tubes de lave de la lune pourrait préserver le sperme, les œufs et les graines de millions d’espèces de la Terre, a proposé un groupe de scientifiques.

L’arche, ou banque de gènes, serait cachée en toute sécurité dans ces tunnels et grottes creusés par la lave il y a plus de 3 milliards d’années et serait alimentée par des panneaux solaires au-dessus. Il contiendrait le matériel génétique cryogéniquement préservé de tous les 6,7 millions d’espèces connues de plantes, d’animaux et de champignons sur la terre , ce qui nécessiterait au moins 250 lancements de fusées pour être transportés sur la lune, selon les chercheurs .

Les scientifiques pensent que cette entreprise pourrait protéger la faune de notre planète contre des scénarios apocalyptiques naturels et humains, tels qu’une éruption de supervolcan ou une guerre nucléaire, et assurer la survie de leurs gènes.

En rapport: Voyage spatial interstellaire: 7 vaisseaux spatiaux futuristes pour explorer le cosmos

Les scientifiques ont présenté leurs plans d’arche lunaire dimanche 7 mars à la Conférence aérospatiale IEEE , qui a eu lieu pratiquement cette année en raison du COVID-19 pandémie .

«Il y a cette forte interconnexion entre nous et la nature», a déclaré l’auteur principal Jekan Thanga, chef du laboratoire d’exploration robotique spatiale et terrestre (SpaceTREx) à l’Université d’Arizona, à 45Secondes.fr. «Nous avons la responsabilité d’être les gardiens de la biodiversité et les moyens de la préserver».

Toute la technologie nécessaire à ce projet ambitieux n’existe pas encore, mais les chercheurs pensent qu’elle pourrait de manière réaliste être construite dans les 30 prochaines années, a déclaré Thanga.

Menaces existentielles

La principale motivation derrière l’arche lunaire est de créer une installation de stockage sécurisée hors du monde pour la biodiversité.

« J’aime utiliser l’analogie des données », a déclaré Thanga. « C’est comme copier vos photos et documents de votre ordinateur sur un disque dur séparé, donc vous avez une sauvegarde en cas de problème. »

Par conséquent, si un événement apocalyptique détruisait le monde naturel ou anéantissait la majeure partie de l’humanité, il y aurait une chance de « cliquer sur un bouton de réinitialisation », a déclaré Thanga.

Dans leur présentation , les chercheurs ont répertorié les éléments suivants comme des menaces existentielles potentielles pour la biodiversité sur Terre: éruption supervolcanique, guerre nucléaire mondiale, astéroïde impact, pandémie, changement climatique accélération, tempête solaire mondiale et sécheresse mondiale.

En rapport: Doomsday: 9 vraies façons dont la Terre pourrait finir

« L’environnement et la civilisation humaine sont tous deux très fragiles », a déclaré Thanga. « Il y a beaucoup de ces circonstances vraiment tragiques qui pourraient arriver. »

Créer des sauvegardes génétiques pour préserver la biodiversité n’est pas un concept nouveau. Le Svalbard Coffre-fort mondial de semences , situé dans le cercle polaire arctique en Norvège, détient les échantillons génétiques d’espèces végétales du monde entier et a déjà été utilisé pour réintroduire certaines plantes dans la nature. Cependant, cette voûte risque toujours d’être détruite par l’élévation du niveau de la mer ou par une attaque d’astéroïdes.

Seulement en stockant les informations génétiques ailleurs dans le système solaire pouvons-nous nous assurer qu’il survit à toutes les menaces existentielles sur la Terre, ont déclaré les chercheurs.

Tubes de lave

La lune était le choix évident pour une arche hors du monde pour une raison principale: il ne s’agit que d’un voyage de quatre jours depuis la Terre, ce qui signifie que le transport des échantillons est beaucoup plus facile que de les emmener sur Mars. Construire une arche en orbite autour de la Terre n’est pas non plus suffisamment sécurisé en raison de l’instabilité de l’orbite, a déclaré Thanga.

Cependant, un autre avantage de la construction d’une arche sur la lune est qu’elle peut être cachée en toute sécurité dans des tubes de lave. Ces cavernes et tunnels creusés sous la surface se sont formés pendant l’enfance enflammée de la lune, et ils sont restés intacts depuis. Les tubes de lave protégeraient l’arche des attaques de météores et des radiations endommageant l’ADN. Les tubes de lave ont également été suggérés comme d’excellents endroits pour construire des villes lunaires pour une civilisation humaine sur la lune également, comme précédemment rapporté par 45Secondes.fr .

La conception de base de l’arche lunaire avec des modules de stockage cryogénique cachés dans des tubes de lave alimentés par des panneaux solaires au-dessus. (Crédit d’image: Jekan Thanga)

« Sauf s’il y a un coup direct d’un météore ou d’une attaque nucléaire, l’arche devrait être en bon état », a déclaré Thanga. « Et il pourrait y avoir jusqu’à 200 tubes de lave qui pourraient convenir à l’arche. »

Les chercheurs proposent de cartographier d’abord ces tubes à l’aide de robots spécialement conçus capables d’explorer de manière autonome les cavernes et les tunnels. Selon Thanga, les hypothétiques robots SphereX ressembleraient à de grands « pokeballs » avec une moitié supérieure gris métallique foncé et une moitié inférieure en bronze. Les robots SphereX seraient capables de sauter dans le creux de la lune la gravité et la cartographie des tubes à l’aide de caméras et LIDAR – une méthode de télédétection qui utilise la lumière sous la forme d’un laser pulsé pour mesurer les distances.

Une fois que les robots ont identifié un tube de lave approprié, la phase de construction pourrait commencer.

Construire la base

L’arche proposée comprendrait deux sections principales au-dessus et au-dessous du sol. Les échantillons génétiques seraient conservés dans des modules de cryoconservation à l’intérieur des tubes de lave qui seraient reliés à la surface par des ascenseurs. En surface, un réseau de communication et des panneaux solaires permettraient de maintenir l’arche de manière autonome et un sas autoriserait les visiteurs humains.

Une conception élargie de l’arche montrée sans le toit en tube de lave. (Crédit d’image: Jekan Thanga)

Construire l’arche serait un énorme défi logistique, mais Thanga a déclaré que les prochaines missions lunaires de la NASA et de l’Agence spatiale européenne (ESA) jetteraient les bases de ces types de projets de construction.

Thanga prédit que le transport des échantillons sur la lune sera l’aspect le plus difficile et le plus coûteux de la construction de l’arche, sur la base de quelques « calculs rapides et en arrière-plan », a-t-il déclaré.

Ces calculs supposent que 50 échantillons de chaque espèce seraient nécessaires pour réussir à réintroduire une espèce. Cependant, la réintroduction de chaque espèce pourrait en réalité prendre jusqu’à 500, ce qui signifierait que beaucoup plus de roquettes seraient nécessaires, a déclaré Thanga. Ces calculs n’incluent pas non plus les lancements nécessaires pour transporter les matériaux nécessaires pour construire l’arche en premier lieu.

« La construction de l’arche et le transport des échantillons coûteront des centaines de milliards de dollars », a déclaré Thanga. « Mais ce n’est pas totalement hors de question pour des collaborations internationales comme l’ONU »

Robots très froids

Même ainsi, un aspect de l’arche lunaire est actuellement hors de portée.

Pour que les échantillons soient conservés cryogéniquement, ils doivent être stockés à des températures extrêmement basses entre moins 292 et moins 321 degrés Fahrenheit (moins 180 à moins 196 degrés Celsius). Cela signifie qu’il ne serait pas pratique d’utiliser des humains pour trier et récupérer des échantillons des modules de cryoconservation. Au lieu de cela, les robots devraient faire le gros du travail.

Mais à des températures aussi basses, les robots gèlent au sol par soudage à froid, où les métaux fusionnent sous des températures glaciales. La solution, selon les chercheurs, est la lévitation quantique. Cette solution théorique est essentiellement une version suralimentée du magnétisme utilisant des matériaux supraconducteurs pour fixer des objets dans un champ magnétique.

« Vous pouvez avoir des choses à distance qui sont épinglées ensemble, de sorte que vous pouvez déplacer les robots par lévitation », a déclaré Thanga. « C’est comme si vous saviez, ils ont des cordes invisibles ou des cordes qui leur sont attachées. »

La lévitation quantique n’est pas encore possible, mais elle sera également nécessaire à l’avenir pour d’autres projets cryogéniques tels que les voyages spatiaux long-courriers, ce n’est donc qu’une question de temps avant que quelqu’un ne sache comment le faire, a déclaré Thanga.

Les chercheurs disent qu’un délai de 30 ans est possible, mais si l’humanité était confrontée à une crise existentielle imminente, cela pourrait être fait beaucoup plus rapidement, a déclaré Thanga.

« C’est un projet qui exigerait une réelle urgence pour que beaucoup de gens soient suffisamment motivés pour le poursuivre », a déclaré Thanga. « Je pense que cela pourrait être réalisé d’ici 10 à 15 ans si nécessaire. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.