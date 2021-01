Les scientifiques utilisent New Horizon pour trouver le nombre de galaxies à partir de la lueur de l’univers

19 janv.2021 11:01:21 IST

Nous savons que le ciel est cet endroit sombre et presque effrayant au-dessus de toutes les lumières artificielles brillantes et brillantes. En quittant l’atmosphère terrestre, l’espace extra-atmosphérique semble être encore plus sombre. Mais il ne devient jamais complètement sombre, en raison de la présence de la «lueur» de l’univers qui vient des étoiles et les galaxies situées au loin continuent d’enflammer cette faible lueur. Mais lorsque les scientifiques ont tenté de calculer le nombre de galaxies qui contribuent à cette lueur, ils ont constaté que leur approximation était bien inférieure à ce qu’ils avaient pensé auparavant.

Selon NASA, alors que les hypothèses théoriques signalaient que ce nombre était de deux mille milliards, il n’y a qu’environ des centaines de milliards de galaxies dans l’univers qui sont réellement responsables de la lueur. Les premières estimations ont été calculées à l’aide des observations du ciel très profond du télescope spatial Hubble de la NASA et l’équipe a conclu que 90% des galaxies de l’univers dépassaient la capacité de Hubble à détecter en lumière visible. Les nouvelles découvertes ont utilisé des mesures de la mission New Horizons et montrent un nombre beaucoup plus petit.

La raison pour laquelle Hubble n’a pas été en mesure de faire un calcul précis, la NASA pense C’est parce qu’il n’orbite que autour de la Terre et même s’il est dans l’espace, il fait face à quelque chose appelé « pollution lumineuse » qui est causée par la multitude de minuscules particules qui proviennent d’astéroïdes désintégrés et de comètes qui reflètent la lumière du soleil « créant une lueur appelée zodiacale lumière qui peut être observée même par les observateurs du ciel au sol. «

En utilisant le Nouveau vaisseau spatial Horizon était idéal car il a dépassé le système solaire interne et ne fait pas face aux mêmes problèmes que Hubble. Il est plus capable de fournir des mesures beaucoup plus précises. Selon un communiqué de la NASA, il se trouve à plus de quatre milliards de kilomètres lorsque ces observations ont été prises et que le ciel ambiant est 10 fois plus sombre que le ciel le plus sombre accessible à Hubble.

Tod Lauer du NOIRLab de NSF, auteur principal de l’étude, a déclaré que New Horizons leur avait fourni un « position avantageuse pour mesurer le fond optique cosmique mieux que quiconque n’a pu le faire.

L’équipe s’occupe maintenant de l’explication d’une «lueur résiduelle» et elle est d’avis qu’elle provient de certaines galaxies naines qui sont présentes dans l’univers proche «juste au-delà de la détectabilité». Une autre possibilité est la diffusion de halos d’étoiles qui entourent les galaxies qui sont / pourraient être plus brillantes que prévu.

le résultats de la dernière étude ont été divulgués lors de la 237e réunion du American Astronomical Society le 13 janvier.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂