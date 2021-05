Les scientifiques trouvent un «  chaînon manquant  » derrière les premiers langages humains

Une nouvelle étude a montré, pour la première fois, que les humains reconnaissent les significations voulues des vocalisations iconiques – des sons de base créés par des personnes pour représenter des objets, des entités et des actions spécifiques – quelle que soit la langue qu’ils parlent.

Ces vocalisations, comme l’imitation du ronflement pour désigner le sommeil, ou le rugissement pour désigner un tigre, auraient pu jouer un rôle crucial dans le développement des premiers langages humains, selon les chercheurs.

Cette découverte contraste avec l’hypothèse antérieure selon laquelle les gestes et les signaux physiques ont conduit au développement du langage humain.

«Les gens du monde entier, quelle que soit leur origine linguistique ou culturelle, étaient remarquablement capables de deviner la signification de ces différentes vocalisations», a déclaré l’auteur principal Marcus Perlman, linguiste à l’Université de Birmingham en Angleterre, à 45Secondes.fr. « Cela pourrait avoir de grandes implications sur la façon dont les langues parlées ont vu le jour. »

Vocalisations emblématiques

Dans une expérience en ligne, les chercheurs ont exposé 843 participants, qui parlaient 25 langues différentes parmi eux, à des vocalisations emblématiques représentant 30 significations qui auraient été essentielles pour la survie des premiers humains. Les participants devaient ensuite associer le son à l’un des six mots, y compris la signification voulue.

Les significations prévues pour les vocalisations ont été regroupées en six catégories principales: les entités animées (enfant, homme, femme, tigre , serpent , cerf ), entités inanimées (couteau, feu, pierre, eau, viande, fruit), actions (rassembler, cuisiner, cacher, couper, piler, chasser, manger, dormir), propriétés (terne, tranchante, grande, petite, bonne, mauvaise ), quantificateurs (un, plusieurs) et démonstratifs (ceci, cela).

Les chercheurs ont obtenu ces vocalisations grâce à un concours en ligne où, en échange de prix, les gens pouvaient soumettre des sons de base qui, selon eux, représentaient le mieux des mots différents. Tous ceux qui ont soumis une vocalisation parlaient anglais.

Dans l’expérience, les gens ont identifié avec précision la signification de ces vocalisations 64,6% du temps, en moyenne. La vocalisation la plus reconnaissable était celle du «sommeil», que les gens identifiaient avec une précision de 98,6%. Le moins reconnaissable est le «cela» démonstratif, avec une précision de 34,5%, bien qu’il soit encore bien au-dessus des 16,7% (un sur six) attendus par hasard.

En général, les gens ont mieux compris les vocalisations des actions et des entités que celles des propriétés et des démonstratifs. « Ces sons reconnaissables [actions and entities] sont probablement associés à ces significations à travers les cultures « , a déclaré Perlman. » Dans d’autres, il y a probablement plus de variabilité sur ce que ce son est précisément. «

Sur les 25 langues parlées par les participants, les locuteurs de 20 langues ont correctement deviné la signification de chaque vocalisation en moyenne, les locuteurs de quatre des langues l’ont fait pour toutes les vocalisations sauf une et les locuteurs de la langue restante l’ont fait pour toutes sauf deux. Les locuteurs de langue avec la précision la plus faible étaient des locuteurs thaïlandais avec une moyenne de 52,1% et les locuteurs de langues les plus performants étaient des anglophones avec une précision moyenne de 74,1%.

Dans une deuxième expérience de terrain plus petite qui n’impliquait que 12 des vocalisations les plus élémentaires, des personnes qui utilisaient des langues parlées sans système d’écriture formelle, comme le Palikúr autochtone de la forêt amazonienne – ont également démontré une compréhension des vocalisations en montrant des images les significations correctes après les avoir entendues. Ils ont réussi à trouver le sens sans aucune invite écrite ou parlée, bien au-dessus de ce qui était attendu par hasard.

Lien manquant

Jusqu’à présent, les chercheurs avaient supposé que les langues humaines se développaient grâce à l’utilisation de gestes emblématiques – tels que remuer le bras pour imiter le mouvement d’un serpent – et d’autres signaux physiques, a déclaré Perlman. Après avoir communiqué avec des gestes, les premiers humains auraient alors progressivement ajouté des mots prononcés qui auraient remplacé ces signaux physiques, selon cette théorie.

« Cela a du sens », a déclaré Perlman. «Si vous allez dans un pays où vous ne parlez pas la langue, la façon intuitive de communiquer est de faire un geste de ce que vous essayez d’exprimer.»

Cependant, notre capacité à interpréter la signification des vocalisations iconiques suggère que les humains n’ont peut-être pas eu besoin de gestes physiques pour créer des mots. Au lieu de cela, les vocalisations peuvent avoir été les premiers éléments constitutifs des langues, et des gestes physiques peuvent avoir été ajoutés à des mots individuels par la suite, a déclaré Perlman.

Cependant, tous les chercheurs ne sont pas d’accord avec cette idée.

« Un argument plus convaincant en faveur du rôle de la représentation iconique dans l’évolution du langage vient des gestes manuels », a déclaré Michael Corballis, un psychologue spécialisé dans l’évolution du langage à l’Université d’Auckland en Nouvelle-Zélande, à 45Secondes.fr. « Les langues des signes ont un élément iconique plus évident que la parole. » Bien que, « il y a de plus en plus de preuves d’un élément emblématique dans la parole humaine », a déclaré Corballis.

En réalité, le développement des premières langues aurait pris des centaines, voire des milliers d’années, et il est probable qu’une combinaison de vocalisations et de gestes ait joué un rôle, a déclaré Perlman. « Nous avons des mains et une voix », a déclaré Perlman. « Et nous communiquons avec les deux depuis des millions d’années. »

« Je suis d’accord pour dire qu’une origine multimodale est la plus plausible », a déclaré Michael Arbib, expert en langues et neuroscientifique informatique à l’Université de Caroline du Sud, à 45Secondes.fr. « Certaines entités ont des sons distinctifs qui favorisent l’utilisation du symbolisme sonore pour leur origine, alors que beaucoup d’autres sont plus hospitaliers à la pantomime. »

Mais comme pour la poule et l’œuf, il est difficile de dire définitivement ce qui est venu en premier: vocalisations ou gestes.

« La prochaine étape serait de voir si les gens peuvent comprendre les sons produits par des personnes de cultures et de langues différentes », au-delà des anglophones, a déclaré Perlman. Après cela, des études futures «exploreraient des significations et des vocalisations plus complexes» pour voir comment les premiers humains auraient pu développer les premières langues à partir de ces sons, a déclaré Perlman.

Les études futures devraient également inclure des comparaisons entre les vocalisations et les gestes pour voir à quel point ils se comparent et voir quels mots conviennent à chaque type de communication, a déclaré Arbib.

Comprendre les origines du langage humain est important parce que le langage est une partie si fondamentale de ce que signifie être humain, a déclaré Perlman. « Il parle de la condition humaine, de notre histoire, de notre relation avec le monde qui nous entoure et de l’essence de qui nous sommes. »

L’étude a été publiée en ligne le 12 mai dans la revue Rapports scientifiques .

