Les scientifiques sont toujours coincés dans les singeries de Betelgeuse un an après un étrange épisode de gradation

Il y a un an, l’étoile rouge vif Bételgeuse dans la constellation d’Orion a fait la une des journaux lorsque les astronomes ont remarqué un épisode de décoloration brutal que les astronomes ne pouvaient pas expliquer. Ils ne peuvent toujours pas, bien qu’ils continuent d’essayer.

Le suspense est particulièrement élevé maintenant, puisque l’étoile, qui généralement s’assombrit et s’éclaircit régulièrement, devrait bientôt recommencer à s’estomper, pour la première fois depuis les étranges singeries de l’année dernière. Les scientifiques espèrent que les observations de Bételgeuse de cette année remettront l’épisode de l’année dernière en contexte, ce qui pourrait façonner la compréhension des astronomes des activités stellaires de manière plus générale. Un de ces astronomes a partagé une mise à jour lors de la 237e réunion du Société astronomique américaine , qui a eu lieu pratiquement en janvier, avant la gradation prévue pour avril.

« Nous voulons voir si l’année dernière a été vraiment unique », a déclaré Andrea Dupree, astrophysicien au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, à 45secondes.fr après la conférence.

«Et si ça se reproduisait? Alors, je ne sais pas», dit-elle. « Je ne sais pas si ça va être une fois dans une vie [event] ou si cela va se reproduire ou si c’est maintenant dans une nouvelle phase et ce que cela signifie. «

En rapport: Orion et son étoile tamisée Bételgeuse brillent sur un astronome dans cette photo sentimentale du ciel nocturne

Ce qu’elle et ses collègues savent, c’est que les scientifiques enregistrent des observations détaillées de Bételgeuse depuis 150 ans, et nulle part dans ces archives n’apparaît quelque chose comme l’événement de décoloration de l’année dernière. Habituellement, l’étoile s’assombrit et s’éclaircit sur un cycle d’environ 420 jours à un rythme semblable à celui du souffle, grandissant et diminuant en taille et en luminosité.

Mais en décembre 2019, les observateurs du ciel ont remarqué que quelque chose d’étrange se passait alors que Bételgeuse commençait à s’assombrir.

« Cela n’a jamais été aussi faible qu’en février dernier », a déclaré Dupree. Même simplement observer les étoiles, apercevoir Bételgeuse depuis Honolulu début janvier lors de la 235e réunion de l’American Astronomical Society, la différence était claire, a-t-elle déclaré. « La constellation avait juste l’air bizarre, absolument bizarre. L’étoile rouge vif dans l’épaule de Orion n’était pas là, il était plus faible que les autres. Ce n’est pas comme ça que c’est censé être. «

Certains observateurs ont espéré que c’était un signe que les humains étaient sur le point de prendre place à l’avant de la disparition dramatique de Bételgeuse. En tant que vieille supergéante rouge, selon la NASA , Bételgeuse est vouée à un destin désordonné: lorsque l’étoile sera à court de carburant, elle explosera en une supernova brillante, crachant ses entrailles à travers le quartier cosmique. (En fait, l’étoile l’a peut-être déjà fait, et les scientifiques attendent juste de voir les conséquences.)

Dupree ne pensait pas que c’était le scénario le plus probable pour les singeries de l’année dernière. Mais si les scientifiques attrapent effectivement Bételgeuse au moment idéal, juste avant qu’elle n’explose, les observations seraient sans précédent.

« Personne ne sait ce qu’une star fait juste avant de partir supernova « , A déclaré Dupree. » Les gens ont regardé peut-être six mois avant ou deux ans auparavant, mais jusqu’à ce que nous ayons une étude nocturne de tout le ciel et de tout le ciel, nous n’avons aucune information sur ce qui se passe la nuit avant qu’il n’explose . «

Même si aucune supernova ne se matérialise bientôt, davantage d’observations de Bételgeuse brillante sont toujours utiles, en particulier lorsque l’étoile fait quelque chose d’inhabituel. « Le soleil est vraiment la seule étoile que nous pouvons voir en détail et voir ce qui se passe, et Bételgeuse est le prochain meilleur candidat », a déclaré Dupree.

Représentation par un artiste d’une hypothèse pour expliquer la gradation dramatique de Bételgeuse: l’étoile a projeté de la matière qui a finalement voyagé assez loin de l’étoile pour se refroidir en poussière, bloquant la vue de l’étoile par la Terre. (Crédit d’image: NASA, ESA et E. Wheatley (STScI))

En particulier, elle espère que Bételgeuse pourrait enseigner aux astronomes les explosions stellaires. À l’aide des observations du télescope spatial Hubble recueillies à l’automne 2019, avant que Bételgeuse ne commence à s’assombrir, les scientifiques ont conclu que l’étoile crachait une énorme liasse de gaz dense, a déclaré Dupree. Cela en soi n’est pas trop inhabituel, bien qu’étrangement, cette explosion provienne d’une région de l’étoile différente de celle que les scientifiques ont précédemment observée, a déclaré Dupree.

Elle soupçonne qu’au fur et à mesure que cette masse s’éloignait de Bételgeuse, elle s’est lentement refroidie en poussière – une poussière qui, selon elle, aurait causé la décoloration apparente qui était si frappante l’année dernière. D’autres astronomes pensent que l’éjection était une coïncidence et qu’une grande tache fraîche à la surface de l’étoile a provoqué l’étrange décoloration.

L’espoir de Dupree est que l’observation de Betelgeuse cette année pourrait aider les scientifiques à faire la distinction entre ces deux scénarios et à s’attaquer à des questions supplémentaires telles que l’emplacement étrange de l’explosion.

« Comment l’étoile perd-elle de la matière? » elle a dit. « Est-ce que ça coule doucement? Est-ce que ça sort par rafales? Est-ce que ça vient de différentes parties de l’étoile? Comment change-t-il à mesure qu’il se déplace de la surface de l’étoile, qui est chaude, vers le milieu interstellaire, qui est froid ? «

Commodément, la gradation de l’année dernière s’est produite à peu près à la moitié d’un programme de trois ans au cours duquel Dupree avait déjà organisé le Le télescope spatial Hubble pour s’enregistrer à Bételgeuse quatre fois par an. Ce sont certaines de ces observations de Hubble qui ont repéré la masse de matériau sortant de l’étoile avant que sa gradation ne commence.

Plus récemment, Hubble a vérifié l’étoile en février; La dernière des observations attribuées aura lieu en avril, a déclaré Dupree, bien qu’elle prévoie de demander du temps supplémentaire avec Hubble compte tenu de l’activité récente de la star.

Mais Bételgeuse est une cible délicate; de fin avril à fin août, il est trop près du soleil dans nos cieux pour que Hubble et les instruments au sol puissent le voir, a déclaré Dupree. C’est particulièrement gênant étant donné que le cycle habituel d’environ 240 jours de l’étoile la mettrait à son niveau le plus faible, tout comme les humains ne peuvent pas la voir.

Entre les observations de Hubble l’été dernier, Dupree a enrôlé le vaisseau spatial solaire de la NASA STÉRÉO-A , situé à environ un tiers d’une orbite derrière la Terre. Lorsque le soleil bloque Bételgeuse de la Terre, le vaisseau spatial a une vue dégagée sur l’étoile. Le vaisseau spatial fera encore quatre ou cinq observations de ce type cet été, après la dernière opportunité de Hubble de voir l’étoile ce printemps.

Pour l’instant, l’étoile continue de garder les astronomes sur leurs orteils.

« Bételgeuse est » calme « », a écrit Dupree dans un e-mail de mise à jour le 1er mars, ajoutant qu’elle commence à soupçonner que la star ne fera pas disparaître son avril prévu, selon le calendrier qu’elle suivait depuis tant d’années. « Peut-être que cette explosion de 2019 a changé sa personnalité! »

Que Bételgeuse disparaisse ou non, Dupree et ses collègues regarderont, impatients de percer les secrets de la star. « Nous verrons », dit-elle, « c’est ce qui est toujours amusant! »

Envoyez un courriel à Meghan Bartels à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @meghanbartels. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.