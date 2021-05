Les scientifiques rétablissent la vue partielle chez l’homme aveugle en utilisant une technique révolutionnaire d’altération des cellules

SLAMP lampe à suspension KALATOS (Noir / Doré - Polycarbonate)

Le design de Kalatos Slamp s’inspire clairement de l’art du tressage, expression de l’artisanat artistique traditionnel que l’homme se transmet depuis la préhistoire, quand il donnait vie à des paniers et des corbeilles en tressant des fibres végétales. Revisitée d’un point de vue high-tech, en utilisant des technopolymères de Slamp, la collection se compose d’une version suspension et d’un plafonnier. Les deux versions disposent d’une attache magnétique et sont réalisées en deux finitions : noir opaque à intérieur doré, et blanc avec détails en Lentiflex® transparent.